Все ради Украины: Динамо обыграло турецкого гранда в благотворительном матче

Подопечные Мирчи Луческу смогли порадовать своих болельщиков не только результатом, но и красивыми голами

Динамо играет в Европе ради помощи украинцам / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня Динамо провело второй благотворительный поединок в рамках тура по Европе Match for peace. Два дня назад команда Мирчи Луческу сумела одолеть Легию и собрать средства для Министерства социальной политики.

Вторым оппонентом киевлян стал стамбульский Галатасарай. Турецкая команда нынче переживает непростые времена, занимая непривычно низкое место в чемпионате – 14-е.

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Динамо контролировало игру и уже в первом тайме отправило в ворота турков два мяча. На 14-й минуте Буяльский откликнулся на прострел Цыганкова и эффектно вогнал мяч в "девятку".

А ближе к перерыву динамовцы воспользовались обрезок игрока Галатасарая в центре поля и убежали в контратаку. Ее итого стал финтом и мощный выстрел Беседина в дальний угол ворот.

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Отыграть один мяч турки смогли лишь на 56-й минуте. Йылмазу удался шикарный дальний выстрел, с которым Бущан не имел возможности справиться. Впрочем, в итоге Динамо таки вернуло себе преимущество в два гола. На 80-й минуте Цыганкову дали нанести обводящий удар с линии штрафной и Виктор не сплоховал.

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Итоговый счет 1:3 в пользу Динамо хоть немного поднял настроение киевским болельщикам и позволил развлечь турецкую публику, в том числе и украинских беженцев. Следующий благотворительный матч Динамо проведет 20 апреля против румынского клуба ЧФР Клуж.