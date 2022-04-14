Шахтер – Лехия: прямая видеотрансляция матча

Донецкий Шахтер сыграет второй матч в рамках благотворительного турне в поддержку Украины и украинских детей

Шахтер vs Лехия / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 14 апреля, "горняки" встретятся с представителем Экстраклассы – Лехией Гданьск. Благотворительный матч состоится в Гданьске. Начало игры в 20:30.

Это вторая игра в благотворительном турне Shakhtar Global Tour for Peace.

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Прямая трансляция матча будет доступна на ТВ и в интернете, а также следить за поединком можно будет с помощью плеера ниже.

Где смотреть. Трансляция также будет доступна на канале Футбол 1.

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Соперник украинцев – гданьская Лехия, представляет высший дивизион польского чемпионата – Экстраклассу. В турнирной таблице команда занимает четвертое место, отставая от идущего третьим Ракува на десять очков.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

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За "горняков" в этом матче сыграет Ярослав Ракицкий, который накануне присоединился к команде. Опытный защитник поможет своему родному клубу в поединках благотворительного турне.

Ракицкий вернулся в Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Напомним, в первом матче турне 9 апреля Шахтер уступил команде Олимпиакос из Греции (0:1). Чистый доход от благотворительного поединка составил 3,2 миллиона гривен. Деньги будут отправлены на покупку средств зашиты и медикаментов для ВСУ, а также на поддержку детей, которые пострадали во время войны.

Смотрите самые яркие моменты матча Шахтер – Олимпиакос

Сегодня в Лиги Европы определятся полуфиналисты.