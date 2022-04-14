Шахтер – Лехия: прямая видеотрансляция матча

В четверг, 14 апреля, "горняки" встретятся с представителем Экстраклассы – Лехией Гданьск. Благотворительный матч состоится в Гданьске. Начало игры в 20:30.
Это вторая игра в благотворительном турне Shakhtar Global Tour for Peace.
Прямая трансляция матча будет доступна на ТВ и в интернете, а также следить за поединком можно будет с помощью плеера ниже.
Далее по теме
Где смотреть. Трансляция также будет доступна на канале Футбол 1.
Соперник украинцев – гданьская Лехия, представляет высший дивизион польского чемпионата – Экстраклассу. В турнирной таблице команда занимает четвертое место, отставая от идущего третьим Ракува на десять очков.
"" ""— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2022
#
20:30
Polsat Plus Arena Gdask,
: https://t.co/E6vh89XbHt#Shakhtar##Ukraine#StandWithUkrainepic.twitter.com/zJ2VElbXbA
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
За "горняков" в этом матче сыграет Ярослав Ракицкий, который накануне присоединился к команде. Опытный защитник поможет своему родному клубу в поединках благотворительного турне.
Напомним, в первом матче турне 9 апреля Шахтер уступил команде Олимпиакос из Греции (0:1). Чистый доход от благотворительного поединка составил 3,2 миллиона гривен. Деньги будут отправлены на покупку средств зашиты и медикаментов для ВСУ, а также на поддержку детей, которые пострадали во время войны.
Смотрите самые яркие моменты матча Шахтер – Олимпиакос
Сегодня в Лиги Европы определятся полуфиналисты.