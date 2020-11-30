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"Заря" три месяца не платит зарплату и не выдала премиальные за Лигу Европы

30 ноября, 12:46

Елена Павлова Елена Павлова

Деньги уходят на самое необходимое для команды

Луганская "Заря", которая на минувшей неделе сенсационно разгромила греческий АЕК (3:0) в Лиге Европы, продолжает испытывать финансовые трудности. Команде до сих пор не выплатили премиальные за выход команды в еврокубки, сообщает "ТаТоТаке".

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Деньги от УЕФА за выход луганского клуба в групповой этап Лиги Европы уже поступили на счета украинской команды, однако они тратятся на ее элементарные нужды. Также отмечается, что задолженность по зарплате в "Заре" составляет уже три месяца.

"Заря" (Луганск)

"Заря" (Луганск) / Фото: Reuters

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Напомним, что в 11 туре "Заря" под снегопадом разгромила "Минай" в чемпионате Украины. Подопечные Виктора Скрипника впервые за пять недель выиграли в Премьер-лиге. Этот успех позволил "Заре" набрать 14 очков, обойти "Олимпик" и подняться на восьмое место.

Смотрите, как "Заря" переиграла "Минай"

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