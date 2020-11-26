"Заря" сенсационно разгромила АЕК в Лиге Европы (видео)

Команду Виктора Скрипника прорвало! В четверг, 26 ноября, после трех поражений на старте группового раунда Лиги Европы "Заря" в Афинах разгромила АЕК со счетом 3:0.
Все свои голы "Заря" забила в большинстве после того, как у греков на 49-й минуте был удален их украинский легионер Шахов. Свою вторую желтую карточку он получил за фол на Кочергине.
На 61-й минуте счет в матче у "Зари" открыл Громов.
На 75-й минуте неотразимый удар по воротам АЕКа нанес Кабаев. Так счет стал 2:0 в пользу луганчан.
А на 86-й минуте разгром эллинов оформил Юрченко. Против него сфолили в штрафной площадке хозяев, и сам пострадавший реализовал пенальти – 3:0.
Таким образом "Заря" сохраняет, пусть и призрачные, шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Борьба продолжается!
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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