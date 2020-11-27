Украина продолжает погоню за ТОП-10: таблица коэффициентов УЕФА

По итогам очередной еврокубковой недели украинские клубы разжились только одной победой – луганская "Заря" в Лиге Европы на выезде разгромила АЕК (3:0), а киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов синхронно уступили со счетом 0:4 "Барселоне" и "Боруссии" из Менхенгладбаха соответственно.

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На данный момент в таблице коэффициентов УЕФА Украина продолжает занимать 12-ю строчку. Всего на 0,2 балла отстает Турция, а до 10-го места, дающего право чемпиону страны напрямую выходить в групповой этап Лиги чемпионов, 3,5 балла.

Добавим, что больше всего очков в этом сезоне принесло "Динамо", стартовавшее с третьего квалификационного раунда ЛЧ, лишь немного от них отстает "Шахтер", "Заря" заработала первые баллы и сравнялась с "Колосом", а замыкает рейтинг "Десна". Две последние команды уже прекратили выступления в Европе.

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Смотрите, как украинские клубы играли на этой неделе в еврокубках:

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