"Заря" под снегопадом разгромила "Минай" в чемпионате Украины

Подопечные Виктора Скрипника впервые выиграли за пять недель

В воскресенье в украинской Премьер-лиге проходят еще три матча. Напомним прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Украины. В первой игре дня луганская "Заря" разобралась в Ужгороде с закарпатским "Минаем" со счетом 3:0.

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В первой половине встречи соперники мячей на забивали, хотя Антон Шиндер имел отличный шанс вывести хозяев вперед. Особый антураж игре создал снегопад, из-за чего команды в перерыве перешли на игру красным мячом. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Свое преимущество в классе наш представитель в Лиге Европы доказал в течение восьми минут на старте второго тайма. На 53-й минуте счет открыл 24-летний полузащитник Владислав Кочергин, вовремя оказавшись на добивании в контратаке.

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Через пять минут Дмитрий Иванисеня удвоил преимущество "Зари" ударом головой после подачи со штрафного.

На 61-й минуте легким ударом из центра штрафной площади отличился бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий – 3:0 в пользу гостей.

Интересно, что "Заря" нанесла четыре удара в створ ворот, хозяева – два. А вот по ударам мимо "Минай" значительно превзошел оппонента – 7:2.

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Этот успех позволил коллективу Виктора Скрипника набрать 14 очков, обойти "Олимпик" и подняться на восьмое место. До этого луганчане выигрывали в УПЛ 24 октября. "Минай" остался на 10-м месте с 9 очками.

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