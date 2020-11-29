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"Заря" под снегопадом разгромила "Минай" в чемпионате Украины

29 ноября, 15:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Виктора Скрипника впервые выиграли за пять недель

В воскресенье в украинской Премьер-лиге проходят еще три матча. Напомним прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Украины. В первой игре дня луганская "Заря" разобралась в Ужгороде с закарпатским "Минаем" со счетом 3:0.

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В первой половине встречи соперники мячей на забивали, хотя Антон Шиндер имел отличный шанс вывести хозяев вперед. Особый антураж игре создал снегопад, из-за чего команды в перерыве перешли на игру красным мячом. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Свое преимущество в классе наш представитель в Лиге Европы доказал в течение восьми минут на старте второго тайма. На 53-й минуте счет открыл 24-летний полузащитник Владислав Кочергин, вовремя оказавшись на добивании в контратаке.

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Через пять минут Дмитрий Иванисеня удвоил преимущество "Зари" ударом головой после подачи со штрафного.

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На 61-й минуте легким ударом из центра штрафной площади отличился бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий – 3:0 в пользу гостей.

Интересно, что "Заря" нанесла четыре удара в створ ворот, хозяева – два. А вот по ударам мимо "Минай" значительно превзошел оппонента – 7:2.

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Этот успех позволил коллективу Виктора Скрипника набрать 14 очков, обойти "Олимпик" и подняться на восьмое место. До этого луганчане выигрывали в УПЛ 24 октября. "Минай" остался на 10-м месте с 9 очками.

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П
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11
8
2
1
21
7
14
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Результаты последних матчей: В В П В В
2
Шахтер Шахтер Шах
11
6
5
0
25
10
15
23
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: В Н В В Н
3
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11
5
4
2
16
8
8
19
Забитые 16
Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: П В Н П Н
4
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10
4
4
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14
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4
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4
4
3
13
15
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4
3
4
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7
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4
3
3
14
12
2
15
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8
ЗаряЗаряЗар
10
3
5
2
18
9
9
14
Забитые 18
Пропущеные 9
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
10
МинайМинайМин
10
2
3
5
7
17
-10
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