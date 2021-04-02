Українська
$ 27,83
32,7

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

В украинском футболе нашли замену скандальному итальянскому куратору судей

2 апреля, 18:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На место Лучано Лучи сватают бывшего словацкого рефери Любоша Михела

Последние недели в украинской футбольной среде тлеет скандал вокруг судейства. Напомним, началось все с того, в игре Шахтера и Олимпика судьи не засчитали гол, на что президент "олимпийцев" Владислав Гельзин обрушился с матерной критикой на арбитров и их главу Лучано Лучи. С тех пор стороны периодически обмениваются уколами, хотя до конкретных шагов дело не дошло.

Реклама

Тем временем, вчера стало известно, что глава украинских футбольных судей сам попал под суд.

И вот говорят, что в УАФ хотят решить проблемы кардинально, заменив итальянского функционера на другого иностранца. Об этом сообщает "Бомбардир".

Предполагается, что место 71-летнего Лучи может занять бывший футбольный судья Любош Михел. Кстати, после завершения карьеры он работал руководителем отдела международных соревнований в донецком Шахтере с 2008 по 2015 гг. А после занимал должность спортивного директора в греческом ПАОКе.

В тренде
Вы обгадились! В шахматах грянула украинско-российская война
Реклама

Ранее писали, что Лучи называет Украину банановой республикой, хотя работает в нашей стране уже 10 лет. В том числе с 2015-го главным куратором судейства. Пока что возможная отставка Лучано и приезд 52-летнего Михела – лишь на уровне обсуждения. Но, как известно, дыма без огня не бывает.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Олимпик":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол судейство чемпионат Украины Любош Михел Лучано Лучи
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер вице-президент киевского Динамо
Умер вице-президент киевского ДинамоФутбол
Клуб Милевского поставил 10 тысяч у.е. на свою победу – и судьи помогли? Фото показаний
Клуб Милевского поставил 10 тысяч у.е. на свою победу – и судьи помогли? Фото показанийЧУ по футболу
Легионер
Легионер "Динамо" повторно заболел COVID-19 и дико раздраженЧУ по футболу
Не признает отцовство и уклоняется от алиментов: глава украинских судей сам попал под суд
Не признает отцовство и уклоняется от алиментов: глава украинских судей сам попал под судЧУ по футболу
Вратарь
Вратарь "Динамо" получил предложение из Европы и рвется покинуть клубЧУ по футболу
Кобин ушел в отставку с поста главного тренера
Кобин ушел в отставку с поста главного тренера "Миная". Спасать Милевского и Ко будут другиеЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять