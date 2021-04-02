В украинском футболе нашли замену скандальному итальянскому куратору судей

Последние недели в украинской футбольной среде тлеет скандал вокруг судейства. Напомним, началось все с того, в игре Шахтера и Олимпика судьи не засчитали гол, на что президент "олимпийцев" Владислав Гельзин обрушился с матерной критикой на арбитров и их главу Лучано Лучи. С тех пор стороны периодически обмениваются уколами, хотя до конкретных шагов дело не дошло.

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Тем временем, вчера стало известно, что глава украинских футбольных судей сам попал под суд.

И вот говорят, что в УАФ хотят решить проблемы кардинально, заменив итальянского функционера на другого иностранца. Об этом сообщает "Бомбардир".

Предполагается, что место 71-летнего Лучи может занять бывший футбольный судья Любош Михел. Кстати, после завершения карьеры он работал руководителем отдела международных соревнований в донецком Шахтере с 2008 по 2015 гг. А после занимал должность спортивного директора в греческом ПАОКе.

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Ранее писали, что Лучи называет Украину банановой республикой, хотя работает в нашей стране уже 10 лет. В том числе с 2015-го главным куратором судейства. Пока что возможная отставка Лучано и приезд 52-летнего Михела – лишь на уровне обсуждения. Но, как известно, дыма без огня не бывает.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Олимпик":

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