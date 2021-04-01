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Не признает отцовство и уклоняется от алиментов: глава украинских судей сам попал под суд

1 апреля, 14:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футбольный функционер Лучано Лучи, возможно, в Украине стал отцом

Интересный поворот появился в скандале вокруг судейства в украинском футболе. Напомним, президент "Олимпика" Владислав Гельзин обвинил куратора арбитров Лучано Лучи в покрытии коррупции в нашем футболе. Кроме того, Лучи называл Украину банановой республикой. Итальянец же наносил ответные удары. Однако, как стало известно, сам попал под огонь, хотя и с другой стороны.

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71-летнего чиновника обвиняют в том, что он не признает отцовство и уклоняется от выплаты алиментов гражданке Украины. Об этом сегодня рассказали на YouTube-канале "Та То Таке":

"По поводу "облико морале" господина Лучи. Сейчас у него другие заботы, поскольку 5 апреля его самого ждет суд. Причем, он будет выступать в качестве ответчика. Эта информация из судебных инстанций нашей страны есть в открытом доступе. В Святошинском суде города Киева истец – Яна Коваль. Дело очень деликатное – установление факта отцовства и взыскание алиментов для обеспечения ребенка".

Лучано работает в Украине с 2010 года, в том числе с 2015-го – куратором футбольных судей нашей страны.

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Тем временем Лучи пообещал жесткое наказание Гельзину за матюки в эфире.

Смотрите обзор скандального матча "Шахтер" – "Олимпик":

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суд футбол отцовство судейство Лучано Лучи
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