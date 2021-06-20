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В киевском Динамо появился внук Валерия Лобановского

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
20 июня, 16:07
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После месячной стажировки Богдан Лобановский получил должность аналитика CRM-системы в департаменте по работе с болельщиками
Валерий Лобановский. Фото "Сегодня"
Валерий Лобановский. Фото "Сегодня"

В составе клуба – чемпиона Украины появится наследник легендарного тренера Валерия Лобановского. Его внук Богдан прошел испытательный срок и будет работать в Динамо.

Недавно Шевченко рассказал о работе с Лобановским: игроки умоляли его закончить тренировку.

Новость сайту "Трибуна" сообщил вице-президент Динамо Алексей Семененко:

"Мы знаем Богдана с тех пор, как он в детской коляске приезжал в клуб с дедушкой. И потом, когда Валерия Васильевича не стало, Богдан вместе с родными почти всегда был на клубных мероприятиях, которые посвящались памяти тренера.

Семье Лобановских проблема детей-мажоров совершенно чужда. Это касается и Богдана. Воспитанный, интеллигентный, хорошо образованный парень. А еще – очень любознательный и ответственный. Вот это и стало залогом того, что Богдан Лобановский был приглашен на работу в Динамо.

Причем произошло это не сразу – он почти месяц стажировался. Присматривался к коллективу, а коллектив – к нему, к его возможностям. Должность у Богдана – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам".

Вашему вниманию – конспекты Лобановского: продолжи фразу тренера.

Вспомним, как Динамо обыгрывало Зарю в чемпионате Украины:

Читайте также: Хочется извиниться перед Лобановским – реакция в сборной Украины на провал.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
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6
2
Украина
2
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3
3
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2
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3
4
Северная Македония
2
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
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