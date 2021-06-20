В киевском Динамо появился внук Валерия Лобановского

В составе клуба – чемпиона Украины появится наследник легендарного тренера Валерия Лобановского. Его внук Богдан прошел испытательный срок и будет работать в Динамо.

Недавно Шевченко рассказал о работе с Лобановским: игроки умоляли его закончить тренировку.

Новость сайту "Трибуна" сообщил вице-президент Динамо Алексей Семененко:

"Мы знаем Богдана с тех пор, как он в детской коляске приезжал в клуб с дедушкой. И потом, когда Валерия Васильевича не стало, Богдан вместе с родными почти всегда был на клубных мероприятиях, которые посвящались памяти тренера.

Семье Лобановских проблема детей-мажоров совершенно чужда. Это касается и Богдана. Воспитанный, интеллигентный, хорошо образованный парень. А еще – очень любознательный и ответственный. Вот это и стало залогом того, что Богдан Лобановский был приглашен на работу в Динамо.

Причем произошло это не сразу – он почти месяц стажировался. Присматривался к коллективу, а коллектив – к нему, к его возможностям. Должность у Богдана – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам".