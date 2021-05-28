Это позор. Хочется извиниться перед Лобановским: реакция в сборной Украины на провал

Наша молодежная команда проиграла два матча на турнире памяти великого тренера в Киеве, не забив ни одного мяча. Главный тренер взял вину на себя

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Сегодня на столичном стадионе имени Виктора Банникова финишировал Мемориал Валерия Лобановского. В последнем матче украинская молодежка проиграла узбекам и стала худшей на Кубке Лобановского. Наши игроки и тренерский штаб не скрывали разочарования.

Главный тренер сборной Украины (U21) Руслан Ротань в комментарии телеканалам Футбол критиковал подопечных, но виновником посчитал себя:

"Мне хочется провалиться сквозь землю потому, что виноват однозначно только я, обвинять кого-то не стоит. Самая главная ошибка: турнир Лобановского хотели отменить, а я настаивал, чтобы он состоялся. Я надеялся на профессионализм от ребят, но дальше комментировать не стоит. Игры как таковой я не увидел ни в первом матче, ни во втором. Не было даже желания".

Критически отнесся к выступлению и 19-летний форвард Богдан Вьюнник:

"Очень хочется извиниться перед болельщиками. Перед Валерием Васильевичем. Это просто позор. Мы не должны так играть. Не знаю, что пошло не так, но соперник нас не удивил. Скорее всего, Узбекистан просто играл лучше, чем мы. У нас не получилось вбегать в зоны и играть в пас. Нужно подтянуть физическую форму, чтобы легче бегать. А затем – командные действия, чтобы мы чувствовали спиной друг друга. Сейчас же просто опустошение".

Тем временем, Андрей Шевченко покинул сборную Украины. Хочет посмотреть на Зинченко.

Смотрите обзор матча Украина – Узбекистан: