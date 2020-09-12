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Украинский нападающий рассказал, как относится к переносу матча "Шахтера" и "Руха"

12 сентября, 22:35

Елена Павлова Елена Павлова

А полузащитник донецкой команды Алан Патрик рассказал о тренировках и подготовке к поединку против "Зари"

Второй тур украинской Премьер-лиги "Шахтер" пропускает из-за вспышки коронавируса в "Рухе". Нападающий "горняков" и сборной Украины Жуниор Мораес поделился мнением по поводу переноса матча с львовским клубом.

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"Мне нравится всегда поддерживать активность, всегда играть. Понятно, если игра была перенесена из-за коронавируса – это важно, это рациональное решение. Чтобы чемпионат не останавливался и чтобы все чувствовали себя хорошо", – рассказал Мораес Shakhtar News.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

А бразильский полузащитник донецкой команды Алан Патрик рассказал о тренировках и подготовке к поединку против "Зари" уже в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

"Даже двусторонний матч является для нас хорошим тестом. У нас очень много квалифицированных игроков. Поэтому даже разделившись на две части и играя друг против друга – это хорошая тренировка. Это позволит нам еще лучше подготовиться к следующему матчу, и следующая неделя – это будет уже чисто настрой на игру", – отметил Патрик в комментарии Shakhtar News.

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Алан Патрик

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы рассказывали про магическую вечеринку жены защитника "Шахтера", где были полеты на метле, рваные платья, герои книг про Гарри Поттера и выступление NK.

Смотрите, как Жуниор Мораес рассказывал о мечте забить в стиле Кобина

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перенос чемпионат Украины Шахтер Донецк Алан Патрик премьер-лига Жуниор Мораес УПЛ Рух Львов
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