Украинский нападающий рассказал, как относится к переносу матча "Шахтера" и "Руха"

А полузащитник донецкой команды Алан Патрик рассказал о тренировках и подготовке к поединку против "Зари"

Второй тур украинской Премьер-лиги "Шахтер" пропускает из-за вспышки коронавируса в "Рухе". Нападающий "горняков" и сборной Украины Жуниор Мораес поделился мнением по поводу переноса матча с львовским клубом.

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"Мне нравится всегда поддерживать активность, всегда играть. Понятно, если игра была перенесена из-за коронавируса – это важно, это рациональное решение. Чтобы чемпионат не останавливался и чтобы все чувствовали себя хорошо", – рассказал Мораес Shakhtar News.

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

А бразильский полузащитник донецкой команды Алан Патрик рассказал о тренировках и подготовке к поединку против "Зари" уже в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

"Даже двусторонний матч является для нас хорошим тестом. У нас очень много квалифицированных игроков. Поэтому даже разделившись на две части и играя друг против друга – это хорошая тренировка. Это позволит нам еще лучше подготовиться к следующему матчу, и следующая неделя – это будет уже чисто настрой на игру", – отметил Патрик в комментарии Shakhtar News.

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Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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