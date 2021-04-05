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Удивительный выбор: лучшим игроком тура в УПЛ назвали футболиста середняка

5 апреля, 12:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Артем Бондаренко из Мариуполя сделал хет-трик в игре против Ингульца

Сегодня украинская Премьер-лига назвала лауреатов минувших выходных. Напомним все результаты 20-го тура УПЛ. Эксперты, которые определяют лучших, сделали необычный выбор. На фоне непростых матчей Динамо и Шахтера в "золотой" гонке они выбрали представителя другой команды – Артема Бондаренко из Мариуполя.

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20-летний полузащитник азовского коллектива забил три мяча во встрече с Ингульцом (4:3), которая прошла в Харькове. Правда, при этом уроженец Черкасс дважды отличался с пенальти и еще раз – с игры.

В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский. По итогам голосования пять респондентов отдали свои голоса Бондаренко, по два – "горняку" Жуниору Мораесу и Артему Громову из Зари. Их дубли принесли победы Шахтеру над Ворсклой и Заре над Рухом соответственно.

Тем временем, Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге голеадоров чемпионата Украины.

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А вот лучшим тренером тура выбрали наставника Динамо Мирчу Луческу. Его подопечные вырвали важные три очка в гостевой битве с Александрией.

Смотрите обзор матча Мариуполь – Ингулец, в котором Бондаренко оформил хет-трик:

Ранее бывшего футболиста Шахтера и Динамо назвали лучшим в туре

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