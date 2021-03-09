Бывшего футболиста "Шахтера" и "Динамо" назвали лучшим в туре

Сегодня украинская Премьер-лига подвела итоги минувшего тура. В частности, лучшим игроком 17-го тура назвали 33-летнего форварда "Зари" Александра Гладкого. Два гола уроженца Харьковской области помогли его нынешней команде разгромить в Запорожье "Львов" – 4:0. Напомним все результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Интересно, что среди конкурентов Гладкого был его иранский одноклубник Аллахяр, который также забил два мяча. Также на приз претендовали Андрей Тотовицкий и Егор Картушов из "Десны". Черниговская команде тоже разбила соперника из Львова – "Рух". Смотрите эффектный выстрел Александра в дебюте встречи.

В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

В феврале Гладкий стал лучшим игроком тура после дубля "Десне".

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Лучшим же тренером специалисты назвали Александра Рябоконя. После успеха в игре с "Рухом" его подопечные обошли "Ворсклу" и приблизились к "Заре" на расстояние двух очков. Правда, сыграли на матч больше.

Смотрите, как "Заря" обыграла "Шахтер" в чемпионате Украины:

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