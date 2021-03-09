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Бывшего футболиста "Шахтера" и "Динамо" назвали лучшим в туре

9 марта, 11:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Гладкий демонстрирует прекрасное голевое чутье во второй части сезона

Сегодня украинская Премьер-лига подвела итоги минувшего тура. В частности, лучшим игроком 17-го тура назвали 33-летнего форварда "Зари" Александра Гладкого. Два гола уроженца Харьковской области помогли его нынешней команде разгромить в Запорожье "Львов" – 4:0. Напомним все результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

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Интересно, что среди конкурентов Гладкого был его иранский одноклубник Аллахяр, который также забил два мяча. Также на приз претендовали Андрей Тотовицкий и Егор Картушов из "Десны". Черниговская команде тоже разбила соперника из Львова – "Рух". Смотрите эффектный выстрел Александра в дебюте встречи.

В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

В феврале Гладкий стал лучшим игроком тура после дубля "Десне".

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Лучшим же тренером специалисты назвали Александра Рябоконя. После успеха в игре с "Рухом" его подопечные обошли "Ворсклу" и приблизились к "Заре" на расстояние двух очков. Правда, сыграли на матч больше.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н Н В В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забитые 12
Пропущеные 32
Разница -20
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Смотрите, как "Заря" обыграла "Шахтер" в чемпионате Украины:

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