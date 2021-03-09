Колишнього футболіста "Шахтаря" і "Динамо" назвали найкращим у турі

Сьогодні українська Прем'єр-ліга підвела підсумки минулого туру. Зокрема, кращим гравцем 17-го туру назвали 33-річного форварда "Зорі" Олександра Гладкого. Два голи уродженця Харківської області допомогли його нинішній команді розгромити в Запоріжжі "Львів" – 4:0. Нагадаємо всі результати 17-го туру чемпіонату України з футболу.

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Цікаво, що серед конкурентів Гладкого був його іранський одноклубник Аллахяр, який також забив два м'ячі. Також на приз претендували Андрій Тотовицький і Єгор Картушов із "Десни". Чернігівська команді теж розбила суперника зі Львова – "Рух". Дивіться ефектний постріл Олександра в дебюті зустрічі.

До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

В лютому Гладкий став найкращим гравцем туру після дубля "Десні".

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Найкращим же тренером фахівці назвали Олександра Рябоконя. Після успіху в грі з "Рухом" його підопічні обійшли "Ворсклу" і наблизилися до "Зорі" на відстань двох очок. Правда, зіграли на матч більше.

Дивіться, як "Зоря" обіграла "Шахтар" у чемпіонаті України:

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