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Колишнього футболіста "Шахтаря" і "Динамо" назвали найкращим у турі

9 березня, 11:28

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олександр Гладкий демонструє прекрасне гольове чуття у другій частині сезону

Сьогодні українська Прем'єр-ліга підвела підсумки минулого туру. Зокрема, кращим гравцем 17-го туру назвали 33-річного форварда "Зорі" Олександра Гладкого. Два голи уродженця Харківської області допомогли його нинішній команді розгромити в Запоріжжі "Львів" – 4:0. Нагадаємо всі результати 17-го туру чемпіонату України з футболу.

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Цікаво, що серед конкурентів Гладкого був його іранський одноклубник Аллахяр, який також забив два м'ячі. Також на приз претендували Андрій Тотовицький і Єгор Картушов із "Десни". Чернігівська команді теж розбила суперника зі Львова – "Рух". Дивіться ефектний постріл Олександра в дебюті зустрічі.

До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

В лютому Гладкий став найкращим гравцем туру після дубля "Десні".

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Найкращим же тренером фахівці назвали Олександра Рябоконя. Після успіху в грі з "Рухом" його підопічні обійшли "Ворсклу" і наблизилися до "Зорі" на відстань двох очок. Правда, зіграли на матч більше.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Дивіться, як "Зоря" обіграла "Шахтар" у чемпіонаті України:

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