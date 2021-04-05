Дивовижний вибір: найкращим гравцем туру в УПЛ назвали футболіста середняка

Артем Бондаренко з Маріуполя зробив хет-трик у грі проти Інгульця

Сьогодні українська Прем'єр-ліга назвала лауреатів минулих вихідних. Нагадаємо всі результати 20-го туру УПЛ. Експерти, які визначають найкращих, зробили незвичайний вибір. На тлі непростих матчів Динамо і Шахтаря в "золотій" гонці вони вибрали представника іншої команди – Артема Бондаренко з Маріуполя.

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20-річний півзахисник азовського колективу забив три м'ячі у зустрічі з Інгульцем (4:3), яка пройшла в Харкові. Правда, при цьому уродженець Черкас двічі відрізнявся з пенальті і ще раз – із гри.

До експертної ради входять Олег Венглинський, Артур Валерко, Ігор Шуховцев, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський. За підсумками голосування п'ять респондентів віддали свої голоси Бондаренкові, по два – "гірникові" Жуніору Мораесу й Артему Громову з Зорі. Їхні дублі принесли перемоги Шахтарю над Ворсклою і Зорі над Рухом відповідно.

Тим часом, Мораес обігнав Ярмоленка в списку голеадорів чемпіонату України.

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А ось найкращим тренером туру вибрали наставника Динамо Мірчу Луческу. Його підопічні вирвали важливі три очки в гостьовій битві з Олександрією.

Дивіться огляд матчу Маріуполь – Інгулець, в якому Бондаренко оформив хет-трик:

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