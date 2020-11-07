Тренер "Шахтера" считает, что в "Динамо" нет проблем перед украинским "классико"

Луиш Каштру отметил, что его команда не может убежать от психологического давления. И никто не может

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, как команда восстановилась после поражения 0:6 от "Боруссии" М и готовится к поединку чемпионата Украины с "Динамо". Ранее мы писали, что финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера".

"Мы находимся в таблице не на том месте, где хотели бы. Очень много боролись, но, к сожалению, многое произошло, и сейчас мы не на первом месте. Тот факт, что мы перешли из прошлого сезона в новый всего за три дня, плюс коронавирус в команде и то, как некоторые игроки восстанавливаются после него с определенными ограничениями… Возможно, поэтому мы не так хорошо выступали в чемпионате до сегодня", – сказал Каштру Shakhtar News.

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О матче с "Динамо"

"В этом поединке еще ничего не решится, но мы понимаем, какое значение он имеет. Прекрасно знаем, что противостоять нам будет сильное "Динамо". Но "Динамо" также прекрасно знает, что ему будет противостоять хороший "Шахтер".

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Кто был внимателен к матчу "Барселона" – "Динамо", тот понимает, что в команде "Динамо" проблем нет. Может быть, какие-то небольшие, но больших нет. А есть хорошая динамика в атаке и обороне, хорошо отработанная стратегия. Не будем обманываться. В воскресенье нас ожидает сложный контекст, но мы будем готовы".

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О проблемах в психологии игроков

"Мы не можем убежать от психологического давления, и никто не может. Очень часто мы думаем, что самое главное – физическое состояние, технический или тактический аспекты. Но мы забываем, что самое главное – наша голова. Мы не отдыхали после прошлого сезона, плюс коронавирус, несколько месяцев сидели закрытыми дома. Все это дало нестабильность – миру и нашим головам. Но мы – профессионалы, и наша профессия требует быть на высоком уровне.

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Как мы после "Боруссии" М? Нехорошо. Нас унизили, мы чувствовали себя опозоренными, зная, что не сыграли на нашем уровне. Но все – для меня "Боруссия" уже закончилась. Мы все проанализировали и обсудили с футболистами, теперь это – прошлое".

Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу.

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