Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"

Давид Хочолава пережил лучший день в своей жизни

Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава и его жена Юлия стали родителями. В пятницу, 6 ноября, любимая подарила 27-летнему грузинскому футболисту сына. Ранее игрок "Шахтера" рассказал о карантине в Грузии, где неделю нельзя было передвигаться на машине.

"Любимая, спасибо за лучший день в моей жизни", – написал Хочолава в своем Instagram.

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Напомним, что в мае 2018 года грузинской футболист женился на одесситке Алине, но этот брак продлился недолго. В конце 2019 года Хочолава опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото из отпуска в Париже, где он был уже вместе с другой девушкой. Спутницей Давида оказалась Юлия Сидоренко, которая в 2016 году стала финалисткой конкурса "Мисс Украина".

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В 2020 году влюбленные сыграли свадьбу. А вот теперь стали родителями малыша, который родился с весом 4,5 кг и ростом 58 см.

Ранее мы рассказывали, что игрок "Шахтера" держит дома необычную коллекцию. Защитник "горняков" и сборной Грузии читает книги про успешных людей и всегда носит два телефона.

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