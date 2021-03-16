Суркис высказался о трансферах Луческу, спросе на игроков "Динамо" и конфликте с Дуэлундом

После того, как "Динамо" обыграло "Зарю" в Запорожье, "бело-голубые" готовятся к повторной встрече с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы. Тем временем, президент киевского клуба Игорь Суркис рассказал о состоянии дел среди его подопечных.

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Интервью босс "Динамо" дал YouTube-каналу "Цыганык Live". В частности, он объяснил, почему зимой не было усиления и что ждать летом:

"Я не хочу забегать наперед. Зимой многое зависело от Мистера. Селекционная группа предлагала футболистов, которых просматривал главный тренер, и принял для себя решение, что делать трансферы летом. Спокойно, решать по каждому футболисту индивидуально, подходит он команде или нет, в том числе по человеческим качествам. Именно поэтому о летних трансферах пока я не могу говорить. По нашим футболистам предложений на сегодня нет. Не надо смотреть на то, что будет через три-четыре месяца. Тем более впереди чемпионат Европы. Наши игроки вызываются в национальную команду, надеюсь, там им удастся проявить себя. Сейчас мы не можем говорить, кто уйдет или придет, нужно двигаться от матча к матчу".

Писалось, что недавно у Луческу вспыхнул конфликт с Дуэлундом. Однако Суркис-младший опроверг эту информацию:

"Не было никаких недоразумений. Миккель тренируется, как и все, а выпускать его на поле с первых минут или на замену – это прерогатива главного тренера. Я разговаривал с Луческу дважды, и он ничего мне не говорил об этой ситуации".

Также президент клуба признался, выполнение каких заданий требует от Мирчи:

"Когда Луческу приходил в "Динамо", перед ним ставилась задача поставить хорошую качественную игру команде. Чтобы она была конкурентоспособна в борьбе за первое место. Но никто не ставил перед Мистером задачу выиграть золотые медали любой ценой или попасть в Лигу чемпионов в первый же сезон. Но он сам настолько амбициозный тренер, что сам перед собой ставит такие задачи и стремится к их выполнению".

Смотрите, как "Динамо" играло с "Вильярреалом" в Киеве:

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