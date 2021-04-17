Шахтер победит Динамо: прогноз от комментатора

Сегодня в Киеве будет сыгран центральный поединок второй половины сезона. Смотрите онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

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Главное противостояние украинского футбола сейчас имеет особенную важность, учитывая нерешенный вопрос в борьбе за чемпионство. Расстояние между командами в турнирной таблице – 7 очков в пользу киевлян. В случае победы они окажутся в одной игре от "золота", но их вполне может устроить и ничья. Тогда как Шахтеру необходимо исключительно побеждать и надеяться на последующие осечки команды Луческу. Точно не помогут "горнякам" в этом матче Исмаили и Коноплянка, для обоих сезон уже завершен из-за травм. Главная потеря Динамо – дисквалификация Сидорчука из-за перебора карточек. К отсутствующим Бурде, Вербичу, Нещерету и Белуцэ успели привыкнуть.

Особенным этот поединок видится и в контексте персоны Мирчи Луческу. В противостояниях с Луишем Каштру у них по одной победе – румын выиграл Суперкубок (3:1), португалец – матч первого круга чемпионата (3:0).

Шахтер и Динамо между собой встречались 97 раз, преимущество на стороне "горняков" – 38 побед при 25 ничьих и 34 победах "бело-синих".

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На этот раз вряд ли стоит ожидать результативного матча, думается, Шахтер добудет минимальную победу, возможно, победит и не пропустит.

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Смотрите стрим матча Шахтер – Динамо:

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