Шахтер объявил о создании женской футбольной команды

Донецкий клуб начал формировать коллектив из представительниц прекрасного пола, как того требует Украинская ассоциация футбола

Женский футбол / Фото: AFP

Сегодня Шахтер сообщил о начале формирования женской команды. Это решение принято согласно требованиям УАФ. Напомним, в соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, утвержденным Исполкомом УАФ, клубы Премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.

Еще Шахтер анонсировал представление нового тренера в ретро-стиле в необычное время.

Известие появилось на официальном сайте "горняков".

В ближайшем сезоне 2021/22 женский коллектив Шахтера будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины. В настоящее время начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Пока что более конкретной информации нет, но ее обещают предоставлять в ближайшее время.

Несколько дней назад Бенфика объявила о продаже в Шахтер бразильского футболиста.

Основной же, мужской, коллектив после отпуска уже начал в понедельник тренировки под руководством Роберто Де Дзерби.

Накануне бывший тренер украинской команды перебрался в российский клуб.

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