15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
Александрия Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Минай Олимпик Рух Шахтер

Чемпионат Украины 2020/2021

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер объявил о создании женской футбольной команды

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 июня, 12:57
Копировать ссылку
Донецкий клуб начал формировать коллектив из представительниц прекрасного пола, как того требует Украинская ассоциация футбола
Женский футбол
Женский футбол / Фото: AFP

Сегодня Шахтер сообщил о начале формирования женской команды. Это решение принято согласно требованиям УАФ. Напомним, в соответствии со стратегическим планом развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, утвержденным Исполкомом УАФ, клубы Премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.

Еще Шахтер анонсировал представление нового тренера в ретро-стиле в необычное время.

Известие появилось на официальном сайте "горняков".

В ближайшем сезоне 2021/22 женский коллектив Шахтера будет выступать в Первой лиге чемпионата Украины. В настоящее время начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Пока что более конкретной информации нет, но ее обещают предоставлять в ближайшее время.

Несколько дней назад Бенфика объявила о продаже в Шахтер бразильского футболиста.

Основной же, мужской, коллектив после отпуска уже начал в понедельник тренировки под руководством Роберто Де Дзерби.

Накануне бывший тренер украинской команды перебрался в российский клуб.

Смотрите, как "горняки" провели последний матч в ЧУ с Ингульцом:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять