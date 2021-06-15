Шахтер анонсировал представление нового тренера в ретро-стиле в необычное время

Донецкая команда покажет нового тренера публике во вторник, 15 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве в 19:36

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Несмотря на то, что в Европе только набирает ход чемпионат континента, Шахтер уже вышел из отпуска. Напомним, 25 мая Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера, и 14 июня команда начала работать под его руководством на базе "Святошин" под Киевом. Естественно, что футболисты сборных присоединятся к "оранжево-черным" позже.

Сегодня же Шахтер проведет презентацию нового тренерского штаба для публики. Начнется она на НСК "Олимпийский" в 19:36, что символизирует год основания клуба. К этому событию "горняки" выпустили специальный видеоролик в ретро-стиле, приветствуя 42-летнего наставника.

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Сейчас в распоряжении тренеров находится 31 футболист.

Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский

Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньо, Денис Шостак, Артур Микитишин

Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан

Недавно Бенфика объявила о продаже в Шахтер бразильского футболиста.

С 16 июня "горняки" планируют тренироваться в двухразовом режиме, а уже 22 числа вылетят на сбор в Австрию, где проведут четыре контрольных матча с соперниками из Австрии, Польши и Германии. Самый известный из них – Шальке из Гельзенкирхена.