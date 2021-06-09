Шахтер купил дорогого бразильца у португальского гранда

Украинская команда договорилась о приобретении у Бенфики всех прав на 23-летнего бразильского вингера Педриньо за 18 миллионов евро

Педриньо перешел из Бенфики в Шахтер. Фото: slbenfica.pt

В среду вечером донецкий Шахтер осуществил крупный трансфер. Вице-чемпион Украины купил у португальской Бенфики атакующего полузащитника Педриньо. За 23-летнего вингера-левшу "горняки" выложили 18 миллионов евро. Все спортивные права перешли к "оранжево-черным".

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Информацию распространил официальный сайт клуба из Лиссабона, а также подтвердил авторитетный ресурс Transfermarkt.

В минувшем сезоне невысокий футболист (рост – 172 см) сыграл в 31 матче и забил один мяч: в чемпионате Португалии он выходил на поле 19 раз, 4 – в Кубке страны, 2 – в Кубке лиги, раз – в Суперкубке. В еврокубках он засветился в четырех встречах Лиги Европы и в одной – квалификации Лиги чемпионов.

Лиссабонская команда в сезоне 2020/2021 заняла в португальской лиге третье место. Год назад парень за такую же цену перебрался в Бенфику из Коринтианса. Его полное имя – Педро Виктор Делминьо да Силва.

Тем временем Минай готовится назначить тренера-иностранца, если его оставят в Премьер-лиге.

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