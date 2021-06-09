Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер купил дорогого бразильца у португальского гранда

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 22:00
Копировать ссылку
Украинская команда договорилась о приобретении у Бенфики всех прав на 23-летнего бразильского вингера Педриньо за 18 миллионов евро
Педриньо перешел из Бенфики в Шахтер. Фото: slbenfica.pt
Педриньо перешел из Бенфики в Шахтер. Фото: slbenfica.pt

В среду вечером донецкий Шахтер осуществил крупный трансфер. Вице-чемпион Украины купил у португальской Бенфики атакующего полузащитника Педриньо. За 23-летнего вингера-левшу "горняки" выложили 18 миллионов евро. Все спортивные права перешли к "оранжево-черным".

Читайте также: киевское Динамо торгуется за португальского футболиста.

Информацию распространил официальный сайт клуба из Лиссабона, а также подтвердил авторитетный ресурс Transfermarkt.

В минувшем сезоне невысокий футболист (рост – 172 см) сыграл в 31 матче и забил один мяч: в чемпионате Португалии он выходил на поле 19 раз, 4 – в Кубке страны, 2 – в Кубке лиги, раз – в Суперкубке. В еврокубках он засветился в четырех встречах Лиги Европы и в одной – квалификации Лиги чемпионов.

Лиссабонская команда в сезоне 2020/2021 заняла в португальской лиге третье место. Год назад парень за такую же цену перебрался в Бенфику из Коринтианса. Его полное имя – Педро Виктор Делминьо да Силва.

В тренде

Тем временем Минай готовится назначить тренера-иностранца, если его оставят в Премьер-лиге.

Смотрите, как Шахтер обыграл Днепр-1 в чемпионате Украины:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять