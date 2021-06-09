Киевское Динамо торгуется за португальского футболиста

Украинский клуб хочет приобрести у Спортинга защитника Иванилду Фернандеша, однако конкуренцию ему составляют Сассуоло и Альмерия. Цена – 3 миллиона

Иванилду Фернандеш. Фото: record.pt

В сезоне 2021/2022 Динамо снова будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубках коллектив Мирчи Луческу может усилиться. Одним из кандидатов на переезд в Киев является 25-летний защитник португальского Спортинга Иванилду Фернандеш.

Об интересе украинцев к игроку сообщает португальское издание Record.

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Пишут, что Динамо хотело приобрести парня еще в прошлом году, но тогда он отправился в аренду в испанскую Альмерию. Теперь киевляне вернулись к варианту с Иванилду. Нынче испанский клуб имеет приоритетное право на покупку центрального защитника, но должен выложить три миллиона евро. Пока же Альмерия готова дать за Фернандеша всего "лимон".

В минувшем сезоне он провел 17 матчей. Ранее выступал за Морейренсе, турецкие Ризеспор и Трабзонспор, привлекался в молодежные сборные Португалии разных возрастов. Нынешний контракт парня действует еще год. Кстати, сейчас его кандидатуру рассматривает и итальянский Сассуоло.

Тем временем игрок Динамо с огромной зарплатой хочет покинуть Киев; им интересуются в Нидерландах.

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