Евро-2020
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Чехия --
14 июня 19:00
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Словакия --
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Швеция --
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Португалия --
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Германия --
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Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
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Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
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Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Киевское Динамо торгуется за португальского футболиста

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 16:39
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Украинский клуб хочет приобрести у Спортинга защитника Иванилду Фернандеша, однако конкуренцию ему составляют Сассуоло и Альмерия. Цена – 3 миллиона
Иванилду Фернандеш. Фото: record.pt
Иванилду Фернандеш. Фото: record.pt

В сезоне 2021/2022 Динамо снова будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубках коллектив Мирчи Луческу может усилиться. Одним из кандидатов на переезд в Киев является 25-летний защитник португальского Спортинга Иванилду Фернандеш.

Об интересе украинцев к игроку сообщает португальское издание Record.

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Пишут, что Динамо хотело приобрести парня еще в прошлом году, но тогда он отправился в аренду в испанскую Альмерию. Теперь киевляне вернулись к варианту с Иванилду. Нынче испанский клуб имеет приоритетное право на покупку центрального защитника, но должен выложить три миллиона евро. Пока же Альмерия готова дать за Фернандеша всего "лимон".

В минувшем сезоне он провел 17 матчей. Ранее выступал за Морейренсе, турецкие Ризеспор и Трабзонспор, привлекался в молодежные сборные Португалии разных возрастов. Нынешний контракт парня действует еще год. Кстати, сейчас его кандидатуру рассматривает и итальянский Сассуоло.

Тем временем игрок Динамо с огромной зарплатой хочет покинуть Киев; им интересуются в Нидерландах.

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