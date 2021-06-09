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СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Минай готовится назначить тренера-иностранца, если его оставят в Премьер-лиге

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 19:29
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Если закарпатский клуб покинет-таки элиту украинского футбола, то командой будет руководить наставник любительских времен Михаил Иваница
Михаил Иваница
Михаил Иваница

Худшая команда минувшего чемпионата Украины все еще лелеет надежды остаться в высшем дивизионе. Закарпатский Минай может сохранить прописку в Премьер-лиге, если аттестационная комиссия не выдаст лицензии трем клубам, которые вышли в элиту из Первой лиги. В таком случае коллектив даже может возглавить тренер из-за рубежа.

Тем временем киевское Динамо торгуется за португальского футболиста.

Как пишет сегодня сайт Mukachevo.net, еще один клуб не получил лицензию УАФ, так что его место теоретически может знать Минай. В Закарпатье рассматривают кандидатуры наставников-иностранцев. Хотя, что более вероятно, команду возглавит Михаил Иваница. Он уже руководил Минаем до 2016 года, когда клуб еще носил любительский статус.

Также он тренировал венгерский аматорский коллектив и Ужгород, работал в структуре Миная и Закарпатья.

Накануне украинская сельская команда увела футболиста у двух российских клубов.

В тренде

Между тем, юноши Миная побывали на турнире в Испании, где проиграли сверстникам из мадридского Атлетико (0:2) и Хетафе (0:9).

Вспомним, как Минай обыгрывал Десну в чемпионате Украины:

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