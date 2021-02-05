"Шахтер" – "Борац": онлайн матча "горняков" на сборах в Турции

В пятницу, 5 февраля, донецкий "Шахтер" проведет очередной спарринг на тренировочных сборах в Турции: соперником команды Луиша Каштру будет "Борац "из Боснии и Герцеговины. Матч начнется в 10:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "БОРАЦ"

18’ Подача в штрафную на Витао не завершилась ударом по воротам. 17’ Коноплянка зарабатывает перспективный стандарт. Мяч установлен на углу штрафной площади. 15’ Марлос сместился в центр и отдал на Тайсона, который, в свою очередь, хотел продлить на Исмаили по флангу, но выпустил мяч за пределы поля. 12’ Очень здорово Шахтер действует на половине поля соперника. "Горняки" высоко прессингуют и не дают боснийской команде выйти в атаку. 9’ Мораес предложил себя в штрафной соперника, открылся и получил пас, но довести дело до удара не смог. 7’ МОРАЕС! Жуниор со средней дистанции нанес удар по воротам соперника - голкипер справился. 5’ Темп в матче не очень высокий. Борац создает на своей половине поля плотную линию обороны. 2’ Боснийцы начинают очень остро. Исмаили, который сегодня впервые играет после длительного восстановления, успевает выбить мяч у соперника после выхода один на один. 1’ Начало матча Матч начался! Задерживается начало матча! Состав Шахтера на матч с Борацем: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Мораес.

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Это будет седьмой матч для "Шахтера" за время зимнего межсезонья. На первом сборе "горняки" сыграли вничью с "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2) и разгромили "Силекс" (4:1). После нескольких выходных подопечные Луиша Каштру вернулись в Турцию и уже успели сыграть с "Црвеной Звездой" (0:0), "Мариуполем" (2:2) и "Слованом" (0:1).

Сегодняшний соперник "горняков" был основан еще в 1926 году, а главным его достижением является победа в чемпионате Боснии в 2011 году. Также "Борац" становился обладателем Кубка страны в 2010 году, а прошлый сезон команда завершила на четвертой строчке.

Матч против "Бораца" станет последним для "горняков" на втором тренировочном сборе. После встречи дончане вернутся в Украину, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и поединкам против "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Шахтер" является безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.19, на ничью – 5.50, на победу "Бораца" – 11.0.

Смотреть матч "Шахтер" – "Борац" в прямом эфире можно на телеканале Shakhtar TV, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов:

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