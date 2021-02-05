"Шахтар" – "Борац": онлайн матчу "гірників" на зборах в Туреччині

У п'ятницю, 5 лютого, донецький "Шахтар" проведе черговий спаринг на тренувальному зборі в Туреччині: суперником команди Луїша Каштру буде "Борац" з Боснії та Герцеговини. Матч розпочнеться о 10:00, а на нашому сайті пройде текстова онлайн трансляція.

Це буде сьомий матч для "Шахтаря" за час зимового міжсезоння. На першому зборі "гірники" зіграли внічию з "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2) і розгромили "Сілекс" (4:1). Після декількох вихідних підопічні Луїша Каштру повернулися до Туреччини і вже встигли зіграти з "Црвеною Звездою" (0:0), "Маріуполем" (2:2) і "Слованом" (0:1).

Сьогоднішній суперник "гірників" був заснований ще в 1926 році, а головним його досягненням є перемога в чемпіонаті Боснії в 2011 році. Також "Борац" ставав володарем Кубка країни в 2010 році, а минулий сезон команда завершила на четвертому рядку.

Матч проти "Бораца" стане останнім для "гірників" на другому тренувальному зборі. Після зустрічі донеччани повернуться в Україну, де продовжать підготовку до відновлення сезону і поєдинків проти "Маккабі" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Шахтар" є беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Луїша Каштру – 1.19, на нічию – 5.50, на перемогу "Бораца" – 11.0.

Дивитися матч "Шахтар" – "Борац" в прямому ефірі можна на телеканалі Shakhtar TV, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Дивіться, як "Шахтар" грав у Лізі чемпіонів:

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