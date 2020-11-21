"Шахтер" – "Александрия": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций поединка Премьер-лиги в Киеве на ТВ и в интернете

В субботу, 21 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве донецкий "Шахтер" в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги примет на данный момент седьмую команду текущего чемпионата "Александрию". Начало встречи – в 17:00. Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Александрия" со всеми самыми интересными подробностями доступна на нашем сайте.

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В прямом эфире поединок Премьер-лиги покажет телеканал "Футбол 2". Также вы можете посмотреть матч по подписке на платформе OLL.TV.

"Александрия" – "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Отметим, что в списке из 20 игроков, заявленных Луишем Каштру на встречу с "Александрией", не нашлось место бразильцу Тайсону, украинцам Марлосу, Анатолию Трубину, Валерию Бондарю и грузинскому защитнику Давиду Хочолаве. Кроме того, не сыграют травмированные Корниенко, Исмаили и Коноплянка, а также Коваленко, у которого коронавирус.

А уже в среду, 25 ноября, донецкую команду ждет выездной матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Ранее мы также писали, что соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов теряет лидера перед матчем с "горняками".

Смотрите, как "Александрия" переиграла "Львов"

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