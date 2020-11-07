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"Селезнев – очень порядочный человек": Костышин вступился за эксцентричного форварда

7 ноября, 10:54

Елена Павлова Елена Павлова

"Колос" постоянно находится в мотивации из-за того, что Евгений находит какой-то конфликт

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин оценил игру нападающего ковалевского клуба Евгения Селезнева в матче "Днепром-1" (2:0) в 9-м туре украинской Премьер-лиги, а также темперамент 35-летнего форварда. Напомним, что Селезнев и хорватский тренер "Днепра-1" устроили разборки в подтрибунном помещении.

"Ему 35 лет, он взрослая личность, которую уже не изменить. Только разговор может к чему-то привести. Он может прислушиваться и быть сдержаннее. С другой стороны, эти эмоции он может передать команде, которая постоянно находится в мотивации из-за того, что он находит какой-то конфликт. Возможно, со стороны это и выглядит иногда некрасиво, но он такой есть", – цитирует Костышина официальный сайт "Днепра-1".

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Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Тренер "Колоса" отмечает, что если взять человеческие качества Селезнева, то он – очень порядочный человек.

"Кто близко с ним знаком, знает, что он придет на помощь в любой момент. А эксцентричное поведение – лишь оболочка. Он может так вести себя не только на спортивной площадке, но и в жизни. Но насчет человеческих качеств я за него могу поручиться. Он добавил в физическом плане. Привел себя в порядок. Ему понадобилось больше времени, чем я предполагал. Но ничего, боремся", – сказал Костышин.

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Евгений Селезнев в матче против "Днепра-1"

Евгений Селезнев в матче против "Днепра-1" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Ранее мы сообщали, что Селезнев похоронил отца перед матчем "Колоса" и хотел посвятить ему гол. Но бывший нападающий сборной Украины не готов был играть весь поединок.

Смотрите, как Селезнев играл в Лиге Европы

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