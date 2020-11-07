Селезнев и хорватский тренер "Днепра-1" устроили разборки в подтрибунном помещении

Нападающий "Колоса" и Йовичевич начали обмениваться репликами еще во время игры

Богатым на эмоции получился стартовый поединок 9-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Колосом" – 0:2. По словам очевидцев, нападающий клуба из Ковалевки Евгений Селезнев и наставник хорватский днепрян Игор Йовичевич начали обмениваться репликами еще во время игры, а затем после матча конфликт между тренером и украинским форвардом вспыхнул в подтрибунном помещении "Днепр-Арены".

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Евгений Селезнев в матче "Днепр-1" – "Колос" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Как сообщает Tribuna.com, во время перепалки Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране. Не ясно, чем бы закончился конфликт, если бы в него не вмешались работники "Днепр-Арены".

Реклама Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Напомним, что с 2012-го по 2015 год Евгений Селезнев выступал за "Днепр" и именно его гол во втором матче с "Наполи" вывел команду в финал Лиги Европы. Во вчерашнем матче 35-летний нападающий реализовал пенальти в первом тайме и забил уже третий гол в текущем сезоне Премьер-лиги.



Фото "Днепр-1"

Ранее мы сообщали, что Селезнев похоронил отца перед матчем "Колоса" и хотел посвятить ему гол. Но бывший нападающий сборной Украины не готов был играть весь поединок.

Смотрите, как "Колос" играл в чемпионате Украины

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