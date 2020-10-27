Селезнев похоронил отца перед матчем "Колоса" и хотел посвятить ему гол

Но бывший нападающий сборной Украины не готов был играть весь поединок

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал, что за два дня до матча против "Миная" в Премьер-лиге он похоронил отца. Бывший форвард сборной Украины очень хотел забить в память о близком человеке. Однако не получилось. Напомним, что поединок "Колос" – "Минай" прошел 25 октября и завершился вничью 2:2.

"Два дня назад я похоронил отца, случилось горе, и поэтому я не готов был играть весь матч. Я очень хотел подарить ему гол. У меня большое желание выйти, хотел забить в память о нем. Не получилось", – сказал Селезнев в программе "Великий футбол".

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Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Отметим, что в шестом туре чемпионата Украины Селезнев забил дебютный гол за "Колос", лишив победы "Зарю". Звездный форвард команды из Ковалевки реализовал пенальти за 15 секунд до финального свистка. Теперь у 35-летнего Селезнева – 112 голов в чемпионате Украины. Напомним, у рекордсмена Максима Шацких, давно уже завершившего карьеру, – 124 мяча.

Ранее капитан "Колоса" рассказал, что Селезнев извинился за обидное поражение в Лиге Европы. Украинский клуб проиграл "Риеке" в дополнительное время.

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Смотрите, как Евгений Селезнев играл в Лиге Европы против "Ариса"

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