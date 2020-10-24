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После сенсации в Мадриде "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу"

24 октября, 15:50

Елена Павлова Елена Павлова

Полтавская команда вышла на первое место в турнирной таблице

Седьмой тур чемпионата Украины открыл поединок донецкого "Шахтера" и полтавской "Ворсклы" на киевском стадионе им. Банникова. Перед этой встречей "горняки" шли третьими в турнирной таблице и отставали от команды Юрия Максимова всего на два очка. Большую часть второго тайма дончане провели в большинстве после удаления у "Ворсклы", устроили финальный штурм чужих ворот, однако матч завершился вничью – 1:1.

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Напомним, что в октябре в обеих командах произошли вспышки коронавируса. "Шахтер" лишился целой группы лидеров, но сегодня в запасе уже появились Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Тайсон и Алан Патрик, которые впервые попали в заявку на матч после позитивных тестов. А у полтавчан в начале месяца заразился даже тренерский штаб во главе с Юрием Максимовым.

"Шахтер" – "Ворскла"

"Шахтер" – "Ворскла" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тренер дончан Луиш Каштру не менял стартовый состав по сравнению с победным матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов (3:2). Но если в Испании молодежь "Шахтера" сыграла весьма организованно, то в Киеве они допустили грубую ошибку уже на 7-й минуте. Корниенко отдал назад на Бондаря, передачу перехватил Кулач, который и расстрелял Трубина – 1:0.

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Отметим, что для 27-летнего Кулача это пятый забитый мяч в последних четырех матчах во всех турнирах за полтавчан. И нападающий сейчас возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Кстати, на 17-й минуте Владислав мог отличиться еще раз, но тут уже "горняков" спас Трубин.

В тренде
После сенсации в Мадриде "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу"

В середине первого тайма счет в матче сравнял Манор Соломон. 21-летний израильтянин отметился голом за "горняков" в третьем матче кряду.

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На старте второго тайма свой шанс вывести "Шахтер" вперед не использовал Майкон. А затем на 53-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве. Альюн откровенно сбил Тете и получил вторую желтую карточку. Однако дончане не смогли воспользоваться своим численным преимуществом – 1:1. После чего полтавчане вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ, а "Шахтер" идет третьим.

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Позиция
Команда
И
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
7
4
3
0
13
5
8
15
Забитые 13
Пропущеные 5
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
2
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
3
Шахтер Шахтер Шах
7
3
4
0
16
8
8
13
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
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Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
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Забитые 14
Пропущеные 11
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Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
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3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
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Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
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Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

Изначально поединок должен был проходить в Полтаве, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе матч было решено перенести сначала в Александрию, а затем в Киев. При этом сменился и номинальный хозяин – сегодня принимающей стороной был "Шахтер", а во втором круге в роли хозяев выступит уже полтавский клуб.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

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