После сенсации в Мадриде "Шахтер" в большинстве не сумел переиграть "Ворсклу"

Седьмой тур чемпионата Украины открыл поединок донецкого "Шахтера" и полтавской "Ворсклы" на киевском стадионе им. Банникова. Перед этой встречей "горняки" шли третьими в турнирной таблице и отставали от команды Юрия Максимова всего на два очка. Большую часть второго тайма дончане провели в большинстве после удаления у "Ворсклы", устроили финальный штурм чужих ворот, однако матч завершился вничью – 1:1.

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Напомним, что в октябре в обеих командах произошли вспышки коронавируса. "Шахтер" лишился целой группы лидеров, но сегодня в запасе уже появились Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Тайсон и Алан Патрик, которые впервые попали в заявку на матч после позитивных тестов. А у полтавчан в начале месяца заразился даже тренерский штаб во главе с Юрием Максимовым.

"Шахтер" – "Ворскла" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тренер дончан Луиш Каштру не менял стартовый состав по сравнению с победным матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов (3:2). Но если в Испании молодежь "Шахтера" сыграла весьма организованно, то в Киеве они допустили грубую ошибку уже на 7-й минуте. Корниенко отдал назад на Бондаря, передачу перехватил Кулач, который и расстрелял Трубина – 1:0.

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Отметим, что для 27-летнего Кулача это пятый забитый мяч в последних четырех матчах во всех турнирах за полтавчан. И нападающий сейчас возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Кстати, на 17-й минуте Владислав мог отличиться еще раз, но тут уже "горняков" спас Трубин.

В середине первого тайма счет в матче сравнял Манор Соломон. 21-летний израильтянин отметился голом за "горняков" в третьем матче кряду.

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На старте второго тайма свой шанс вывести "Шахтер" вперед не использовал Майкон. А затем на 53-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве. Альюн откровенно сбил Тете и получил вторую желтую карточку. Однако дончане не смогли воспользоваться своим численным преимуществом – 1:1. После чего полтавчане вышли на первое место в турнирной таблице УПЛ, а "Шахтер" идет третьим.

Изначально поединок должен был проходить в Полтаве, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе матч было решено перенести сначала в Александрию, а затем в Киев. При этом сменился и номинальный хозяин – сегодня принимающей стороной был "Шахтер", а во втором круге в роли хозяев выступит уже полтавский клуб.

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