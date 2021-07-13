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Олимпик выступит в Первой лиге, у него будет новый президент

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 14:15
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У донецкого клуба новые инвесторы – денег на Премьер-лигу у них нет, но на выступления во втором по силе футбольном дивизионе страны финансы нашлись
Владислав Гельзин
Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий Олимпик, снявшийся с Премьер-лиги и грозивший прекратить существование, все-таки продолжит выступление во втором по силе дивизионе украинского футбола – Первой лиге.

Накануне об этом сообщил глава ПФЛ Александр Каденко, а теперь это подтвердил президент донецкого клуба Владислав Гельзин. Правда, в дальнейшем он уже президентом Олимпика не будет.

"Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В УПЛ мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы", – приводит слова Гельзина 1927.kiev.ua

Владислав Гельзин
Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Олимпик готов к новым матчам
Олимпик готов к новым матчам / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Напомним, что заменить Олимпик в УПЛ должен Минай, в котором готовится продолжить карьеру Евгений Селезнев.

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