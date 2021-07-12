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Мыльная опера с участием Олимпика продолжается: команда возвращается в чемпионат

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 23:56
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Донецкий Олимпик, который снялся с розыгрыша Премьер-лиги и заявил о приостановлении своей деятельности, направил письмо с заявкой в ПФЛ
Олимпик готов к новым матчам
Олимпик готов к новым матчам / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

История с выступлением Олимпика в чемпионате Украины не закончилась после отказа клуба выступать в Премьер-лиге. Как сообщил президент ПФЛ Александр Каденко, донецкая команда еще может заявиться в другой дивизион.

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"ПФЛ получила официальное письмо от Олимпика с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен. Имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите Олимпик поменяется местами с Минаем, который готов снова играть в классе сильнейших", – цитирует Каденко Meta Ratings

"Олимпик" Донецк
"Олимпик" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

"Также завтра поставим точку над "i" и в истории с Николаевом, клубное руководство которого настаивает на переводе команды во вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем горожанам навстречу. Их в первом дивизионе заменит Кремень, занявший в минувшем сезоне 15-е место и вылетевший во вторую лигу"

Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины стартует без Динамо. Действующего чемпиона страны нет в расписании первого тура.

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#
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И
Г
О
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Италия
3
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
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Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
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0
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Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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