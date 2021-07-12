Мыльная опера с участием Олимпика продолжается: команда возвращается в чемпионат

Донецкий Олимпик, который снялся с розыгрыша Премьер-лиги и заявил о приостановлении своей деятельности, направил письмо с заявкой в ПФЛ

Олимпик готов к новым матчам / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

История с выступлением Олимпика в чемпионате Украины не закончилась после отказа клуба выступать в Премьер-лиге. Как сообщил президент ПФЛ Александр Каденко, донецкая команда еще может заявиться в другой дивизион.

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"ПФЛ получила официальное письмо от Олимпика с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен. Имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите Олимпик поменяется местами с Минаем, который готов снова играть в классе сильнейших", – цитирует Каденко Meta Ratings

"Олимпик" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

"Также завтра поставим точку над "i" и в истории с Николаевом, клубное руководство которого настаивает на переводе команды во вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем горожанам навстречу. Их в первом дивизионе заменит Кремень, занявший в минувшем сезоне 15-е место и вылетевший во вторую лигу"

Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины стартует без Динамо. Действующего чемпиона страны нет в расписании первого тура.