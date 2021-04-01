Обидчик сборной Украины из Казахстана заинтересовал украинский клуб

Вчерашняя ничья между сборными Украины и Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира вынудила внимательнее присмотреться к нашему сопернику. А автор гола Серикжан Мужиков сразу же попал в сферу интересов именитого украинского клуба.

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Об интересе "Зари" к 31-летнему полузащитнику сообщил сайт sport.ua.

Пишут, что наставника луганской команды Виктора Скрипника и его коллег по клубу впечатлили действия игрока "Тобола". Так что "Заря" захотела пополнить свою среднюю линию опытным хавбеком. Ранее парень много лет выступал за "Астану" в чемпионате Казахстана, провел 56 матчей в еврокубках. Правда, играл только у себя на родине. Так что "Заря" может стать его первым закордонным клубом.

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Сейчас трансферную стоимость Серикжана оценивают примерно в 600 тысяч евро, а его контракт с "Тоболом" действует до конца этого года. Предполагается, что летом, с приближением окончания контракта, цена на Мужикова упадет. Интересно, что прозвище игроков луганской команды – мужики.

Вашему вниманию – все результаты и видеообзоры матчей среды в отборе ЧМ-2022.

Смотрите голевой обводящий удар Серикжана на "Олимпийском":

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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