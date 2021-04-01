Кривдник збірної України з Казахстану зацікавив український клуб

Вчорашня нічия між збірними України і Казахстану в матчі відбіркового турніру чемпіонату світу змусила уважніше придивитися до нашого суперника. А автор голу Серікжан Мужиков відразу ж потрапив до сфери інтересів іменитого українського клубу.

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Про інтерес "Зорі" до 31-річному півзахиснику повідомив сайт sport.ua.

Пишуть, що наставника луганської команди Віктора Скрипника і його колег по клубу вразили дії гравця "Тоболу". Тож "Зоря" захотіла поповнити свою середню лінію досвідченим хавбеком. Раніше хлопець багато років виступав за "Астану" в чемпіонаті Казахстану, провів 56 матчів у єврокубках. Правда, грав тільки у себе на батьківщині. Тобто "Зоря" може стати його першим закордонним клубом.

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Зараз трансферну вартість Серікжана оцінюють приблизно в 600 тисяч євро, а його контракт з "Тоболом" діє до кінця поточного року. Передбачається, що влітку, з наближенням закінчення контракту, ціна на Мужикова впаде. Цікаво, що прізвисько гравців луганської команди – мужики.

Вашій увазі – всі результати і відеоогляди матчів середи у відборі ЧС-2022.

Дивіться гольовий обвідний удар Серікжана на "Олімпійському":

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