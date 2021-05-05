Неожиданно: на последний матч Динамо в сезоне зрителей не пустят

Встреча чемпиона с Колосом в Ковалевке 9 мая пройдет без болельщиков, несмотря на решение властей исключить Киевскую область из красной зоны

"Динамо" - "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На этой неделе проводят два тура чемпионата Украины. Досрочные триумфаторы завершат сезон под Киевом – в Ковалевке. В среду Колос довольно неожиданно объявил о том, что матч пройдет без болельщиков. Информацию опубликовал официальный сайт сельского клуба.

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Сегодня же Динамо сыграет с Мариуполем в необычной форме из-за угрозы штрафа.

В сообщении говорится, что Киевская область выходит из красной зоны карантина, но из-за пандемии коронавируса эпидемиологическая ситуация в стране и в области остается серьезной. Поэтому Колос решил сыграть с Динамо в ближайшее воскресенье без зрителей, "заботясь о здоровье болельщиков". Решение довольно неоднозначное.

Вашему вниманию – расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Пока что Колос занимает четвертое место, на одно очко опережая Десну и Ворсклу. Сегодня подопечные Руслана Костышина сыграют в Александрии.

Все игры последнего тура 9 мая начнутся в 17:00. После этого, на следующей неделе, в Тернополе состоится финал Кубка Украины, в котором сойдутся Динамо и Заря.

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