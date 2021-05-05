Українська
$ 27,73
33,51

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Неожиданно: на последний матч Динамо в сезоне зрителей не пустят

5 мая, 13:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча чемпиона с Колосом в Ковалевке 9 мая пройдет без болельщиков, несмотря на решение властей исключить Киевскую область из красной зоны

"Динамо" - "Колос"

"Динамо" - "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На этой неделе проводят два тура чемпионата Украины. Досрочные триумфаторы завершат сезон под Киевом – в Ковалевке. В среду Колос довольно неожиданно объявил о том, что матч пройдет без болельщиков. Информацию опубликовал официальный сайт сельского клуба.

Реклама

Сегодня же Динамо сыграет с Мариуполем в необычной форме из-за угрозы штрафа.

В сообщении говорится, что Киевская область выходит из красной зоны карантина, но из-за пандемии коронавируса эпидемиологическая ситуация в стране и в области остается серьезной. Поэтому Колос решил сыграть с Динамо в ближайшее воскресенье без зрителей, "заботясь о здоровье болельщиков". Решение довольно неоднозначное.

Вашему вниманию – расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Пока что Колос занимает четвертое место, на одно очко опережая Десну и Ворсклу. Сегодня подопечные Руслана Костышина сыграют в Александрии.

В тренде
МанСити – ПСЖ: видео обзор полуфинала Лиги чемпионов

Все игры последнего тура 9 мая начнутся в 17:00. После этого, на следующей неделе, в Тернополе состоится финал Кубка Украины, в котором сойдутся Динамо и Заря.

Реклама

Смотрите, как Динамо обыгрывало Агробизнес в полуфинале Кубка страны:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Динамо претендует на Буффона – источник
Динамо претендует на Буффона – источникФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять