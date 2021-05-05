Несподівано: на останній матч Динамо в сезоні глядачів не пустять

"Динамо" - "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
На цьому тижні проводять два тури чемпіонату України. Дострокові тріумфатори завершать сезон під Києвом – в Ковалівці. У середу Колос досить несподівано оголосив про те, що матч пройде без уболівальників. Інформацію опублікував офіційний сайт сільського клубу.
Сьогодні ж Динамо зіграє з Маріуполем в незвичайній формі через загрозу штрафу.
У повідомленні говориться, що Київська область виходить з червоної зони карантину, але через пандемію коронавірусу епідеміологічна ситуація в країні і в області залишається серйозною. Тому Колос вирішив зіграти з Динамо в найближчу неділю без глядачів, "піклуючись про здоров'я вболівальників". Рішення досить неоднозначне.
Вашій увазі – розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу. Поки що Колос займає четверте місце, на одне очко випереджаючи Десну й Ворсклу. Сьогодні підопічні Руслана Костишина зіграють в Олександрії.
Всі ігри останнього туру 9 травня розпочнуться о 17:00. Після цього, на наступному тижні, в Тернополі відбудеться фінал Кубка України, в якому зійдуться Динамо та Зоря.
Дивіться, як Динамо перемагало Агробізнес у півфіналі Кубка країни:
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