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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Динамо сыграет с Мариуполем в необычной форме из-за угрозы штрафа

5 мая, 13:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Киевская команда использует третий, резервный, комплект на сезон 2020/2021 в предпоследнем туре в среду, 5 мая, чтобы выполнить контракт

Резервная форма Динамо Киев

Резервная форма Динамо Киев

Сегодня состоятся четыре матча отечественной Премьер-лиги. Узнавайте расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу. Первыми на поле выйдут Мариуполь и Динамо, их встреча в Донецкой области начнется необычно рано – в 14:00.

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При этом гости впервые в сезоне сыграют в резервном варианте формы. Черно-салатовый комплект столичный клуб использует, чтоб выполнить обязательства по контракту с поставщиком амуниции. Информацию об этом подал Telegram-канал Динамо Киев Inside, снабдив ее оригинальными суждениями:

"Сегодня в Мариуполе будем избегать штрафных санкций, играя в третьем комплекте формы. По условиям контракта должны быть заиграны все три в сезоне. Игнорирование этого комплекта – большая глупость, содеянная в большинстве по такому же глупому суеверию. Ибо эта форма, несомненно, – самая оригинальная и красивая. Консерватизм, основанный на утверждении, что Динамо – это исключительно "бело-синие", в нынешние времена неуместен".

Вашему вниманию – Динамо – Мариуполь: видеотрансляция матча.

Интересно, что футболку из резервного комплекта можно купить в магазине клуба за 1590 грн. А вот на некоторых других ресурсах футболку с шортами продают вдвое дешевле.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу досрочно гарантировали себе золотые медали, оторвавшись от Шахтера уже на 13 очков. Смотрите, как Динамо разгромило Ворсклу в предыдущем туре:

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