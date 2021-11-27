Минай – Динамо: онлайн-трансляция матча

Команды начинают второй круг УПЛ. Задачи разные – хозяевам нужно сохранить прописку в высшем дивизионе, гости думают о чемпионстве

Сегодня в Ужгороде пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Минай принимает Динамо.

Игра начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Минай – Динамо с видео ключевых моментов встречи.

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Турнирные расклады

После первого круга Минай набрал всего 10 очков и пребывает внизу турнирной таблицы в зоне переходных матчей.

У Динамо равенство по очкам с Шахтером, но киевляне на первом месте в УПЛ из-за лучшей разницы мячей.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 15 12 2 1 41 8 33 38 Забитые 41 Пропущеные 8 Разница 33 Результаты последних матчей: В П В В В 2 Шахтер Шах 15 12 2 1 40 8 32 38 Забитые 40 Пропущеные 8 Разница 32 Результаты последних матчей: В В В В В 3 Ворскла Вор 15 9 4 2 28 12 16 31 Забитые 28 Пропущеные 12 Разница 16 Результаты последних матчей: В В Н П В 4 Днепр-1 Дне 15 10 1 4 24 15 9 31 Забитые 24 Пропущеные 15 Разница 9 Результаты последних матчей: В В В П В 5 Заря Зар 15 9 2 4 34 18 16 29 Забитые 34 Пропущеные 18 Разница 16 Результаты последних матчей: П В В В П 6 Александрия Але 15 6 5 4 15 13 2 23 Забитые 15 Пропущеные 13 Разница 2 Результаты последних матчей: П В Н Н П 7 Верес Вер 15 6 4 5 14 15 -1 22 Забитые 14 Пропущеные 15 Разница -1 Результаты последних матчей: В П Н В В 8 Десна Дес 15 6 3 6 17 22 -5 21 Забитые 17 Пропущеные 22 Разница -5 Результаты последних матчей: П В П Н Н 9 Металлист 1925 Мет 15 6 1 8 16 24 -8 19 Забитые 16 Пропущеные 24 Разница -8 Результаты последних матчей: П П П В В 10 Львов Льв 16 4 4 8 12 23 -11 16 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: В В П В Н 11 Колос Кол 15 4 3 8 10 22 -12 15 Забитые 10 Пропущеные 22 Разница -12 Результаты последних матчей: Н В П П П 12 Рух Рух 14 3 4 7 13 20 -7 13 Забитые 13 Пропущеные 20 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н Н В 13 Черноморец Чер 15 2 5 8 17 35 -18 11 Забитые 17 Пропущеные 35 Разница -18 Результаты последних матчей: П В Н Н П 14 Минай Мин 15 1 7 7 11 23 -12 10 Забитые 11 Пропущеные 23 Разница -12 Результаты последних матчей: Н Н П П Н 15 Ингулец Инг 14 2 4 8 11 25 -14 10 Забитые 11 Пропущеные 25 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П Н П П 16 Мариуполь Мар 16 2 1 13 18 38 -20 7 Забитые 18 Пропущеные 38 Разница -20 Результаты последних матчей: П П В П П

История противостояния

В украинской Премьер-лиге команды встречались трижды. Все матчи выиграло Динамо, не пропустив при этом ни одного гола.

В первом круге киевляне добились победы – 2:0.

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Где смотреть

В прямом эфире матч Минай – Динамо покажет телеканал "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Кто фаворит

В букмекерских конторах много не заработаешь на успехе гостей. Котировки на победу Динамо минимальны – 1.12, на ничью – 8.50, на победу Миная – 22.00.

Вероятность исхода: Минай – 4%, ничья – 12%, Динамо – 84%.