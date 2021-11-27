26 ноября 19:30
Мариуполь 0
Львов 1
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Минай – Динамо: онлайн-трансляция матча

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
27 ноября, 08:48
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Команды начинают второй круг УПЛ. Задачи разные – хозяевам нужно сохранить прописку в высшем дивизионе, гости думают о чемпионстве

Сегодня в Ужгороде пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Минай принимает Динамо.

Игра начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Минай – Динамо с видео ключевых моментов встречи.

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Турнирные расклады

После первого круга Минай набрал всего 10 очков и пребывает внизу турнирной таблицы в зоне переходных матчей.

У Динамо равенство по очкам с Шахтером, но киевляне на первом месте в УПЛ из-за лучшей разницы мячей.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
15
12
2
1
41
8
33
38
Забитые 41
Пропущеные 8
Разница 33
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
15
12
2
1
40
8
32
38
Забитые 40
Пропущеные 8
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
15
9
4
2
28
12
16
31
Забитые 28
Пропущеные 12
Разница 16
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
15
10
1
4
24
15
9
31
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В П В
5
Заря Заря Зар
15
9
2
4
34
18
16
29
Забитые 34
Пропущеные 18
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В В П
6
Александрия Александрия Але
15
6
5
4
15
13
2
23
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н Н П
7
Верес Верес Вер
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забитые 14
Пропущеные 15
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
8
Десна Десна Дес
15
6
3
6
17
22
-5
21
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П Н Н
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
15
6
1
8
16
24
-8
19
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П В В
10
Львов Львов Льв
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В Н
11
Колос Колос Кол
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: Н В П П П
12
Рух Рух Рух
14
3
4
7
13
20
-7
13
Забитые 13
Пропущеные 20
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н Н В
13
Черноморец Черноморец Чер
15
2
5
8
17
35
-18
11
Забитые 17
Пропущеные 35
Разница -18
Результаты последних матчей: П В Н Н П
14
Минай Минай Мин
15
1
7
7
11
23
-12
10
Забитые 11
Пропущеные 23
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
15
Ингулец Ингулец Инг
14
2
4
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П Н П П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П П

История противостояния

В украинской Премьер-лиге команды встречались трижды. Все матчи выиграло Динамо, не пропустив при этом ни одного гола.

В первом круге киевляне добились победы – 2:0.

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Где смотреть

В прямом эфире матч Минай – Динамо покажет телеканал "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Минай – Динамо
смотрите на olltv
Смотреть

Кто фаворит

В букмекерских конторах много не заработаешь на успехе гостей. Котировки на победу Динамо минимальны – 1.12, на ничью – 8.50, на победу Миная – 22.00.

Вероятность исхода: Минай – 4%, ничья – 12%, Динамо – 84%.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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