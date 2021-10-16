Мариуполь остался на дне после гола на последней минуте

Металлист 1925 добыл волевую победу на Мариуполем в матче украинской Премьер-лиги. Победный гол гости забили на последней минуте

Гости набрали три очка в Мариуполе

Матчи 11-го тура чемпионата Украины сегодня продолжились в Мариуполе. Где местный клуб принимал Металлист 1925.

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Встреча началась с быстрого гола. Мариуполь организовал атаку левым флангом, после чего Топалов прострелил на ближний угол и Кулаков отправил мяч в сетку.

В середине тайма хозяева могли еще раз забивать. Но Кащук не реализовал два убойных момента. Сначала после выхода один на один попал в штангу, а затем не смог переиграть вратаря.

Далее игра проходила на встречных курсах. Возникали опасности как у тех, так и у других ворот. Можно вспомнить удары Ткачука, Драмбаева, Голодюка. А забил Марлисон.

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Бразилец мощным дальним ударом вогнал мяч под штангу.

Казалось, все закончится мирно, но гости вырвали волевую победу. На последней минуте Зубков ударом головой принес харьковчанам три очка.

Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Кулаков (3) – Марлисон (72), Зубков (90)

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После поражения Мариуполь остается на последнем месте в Премьер-лиге. Металлист держится в середине турнирной таблицы.

Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

Турнирная таблица УПЛ