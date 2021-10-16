Мариуполь остался на дне после гола на последней минуте

Металлист 1925 добыл волевую победу на Мариуполем в матче украинской Премьер-лиги. Победный гол гости забили на последней минуте
Гости набрали три очка в Мариуполе
Матчи 11-го тура чемпионата Украины сегодня продолжились в Мариуполе. Где местный клуб принимал Металлист 1925.
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Встреча началась с быстрого гола. Мариуполь организовал атаку левым флангом, после чего Топалов прострелил на ближний угол и Кулаков отправил мяч в сетку.
В середине тайма хозяева могли еще раз забивать. Но Кащук не реализовал два убойных момента. Сначала после выхода один на один попал в штангу, а затем не смог переиграть вратаря.
Далее игра проходила на встречных курсах. Возникали опасности как у тех, так и у других ворот. Можно вспомнить удары Ткачука, Драмбаева, Голодюка. А забил Марлисон.
Бразилец мощным дальним ударом вогнал мяч под штангу.
Казалось, все закончится мирно, но гости вырвали волевую победу. На последней минуте Зубков ударом головой принес харьковчанам три очка.
Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Кулаков (3) – Марлисон (72), Зубков (90)
После поражения Мариуполь остается на последнем месте в Премьер-лиге. Металлист держится в середине турнирной таблицы.
Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.
Турнирная таблица УПЛ
1
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые
29
Пропущеные
6
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
Н
В
В
В
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
4
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
8
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые
14
Пропущеные
12
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
Н
7
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые
11
Пропущеные
14
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
8
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые
7
Пропущеные
14
Разница
-7
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые
6
Пропущеные
15
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забитые
13
Пропущеные
27
Разница
-14
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
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