Мариуполь остался на дне после гола на последней минуте

16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Львов - Динамо: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова Решения СНБО Решения СНБО
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Мариуполь остался на дне после гола на последней минуте

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 октября, 15:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Металлист 1925 добыл волевую победу на Мариуполем в матче украинской Премьер-лиги. Победный гол гости забили на последней минуте
Гости набрали три очка в Мариуполе
Гости набрали три очка в Мариуполе

Матчи 11-го тура чемпионата Украины сегодня продолжились в Мариуполе. Где местный клуб принимал Металлист 1925.

Смотрите также: онлайн матча Львов – Динамо

Реклама

Встреча началась с быстрого гола. Мариуполь организовал атаку левым флангом, после чего Топалов прострелил на ближний угол и Кулаков отправил мяч в сетку.

В середине тайма хозяева могли еще раз забивать. Но Кащук не реализовал два убойных момента. Сначала после выхода один на один попал в штангу, а затем не смог переиграть вратаря.

Далее игра проходила на встречных курсах. Возникали опасности как у тех, так и у других ворот. Можно вспомнить удары Ткачука, Драмбаева, Голодюка. А забил Марлисон.

Реклама

Бразилец мощным дальним ударом вогнал мяч под штангу.

Казалось, все закончится мирно, но гости вырвали волевую победу. На последней минуте Зубков ударом головой принес харьковчанам три очка.

Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Кулаков (3) – Марлисон (72), Зубков (90)

Реклама

После поражения Мариуполь остается на последнем месте в Премьер-лиге. Металлист держится в середине турнирной таблицы.

Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

Турнирная таблица УПЛ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые 29
Пропущеные 6
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Заря Заря Зар
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые 23
Пропущеные 15
Разница 8
Результаты последних матчей: П В В В Н
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
6
Александрия Александрия Але
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забитые 11
Пропущеные 14
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В Н П
8
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П В П П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н Н
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забитые 13
Пропущеные 27
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П В

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Львов

Сегодня

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
11
29:6
26
2
Динамо
10
25:2
26
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
11
23:15
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Металлист 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Суббота, 16 октября
1:2
Смотри на: О матче
17:00
Смотри на: Трансляция
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 17 октября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять