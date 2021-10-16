Маріуполь залишився на дні після голу на останній хвилині

Металіст 1925 здобув вольову перемогу на Маріуполем в матчі української Прем'єр-ліги. Переможний гол гості забили на останній хвилині
Гості набрали три очки в Маріуполі
Матчі 11-го туру чемпіонату України сьогодні продовжилися e Маріуполі. Де місцевий клуб приймав Металіст 1925.
Дивіться також: онлайн матчу Львів – Динамо
Зустріч почалася з швидкого голу. Маріуполь організував атаку лівим флангом, після чого Топалов прострілив на ближній кут і Кулаков відправив м'яч у сітку.
В середині тайму господарі могли ще раз забивати. Але Кащук не реалізував два забійних моменти. Спочатку після виходу сам на сам потрапив в штангу, а потім не зміг переграти воротаря.
Далі гра проходила на зустрічних курсах. Виникали небезпеки як у тих, так і біля інших воріт. Можна згадати удари Ткачука, Драмбаєва, Голодюка. А забив Марлісон.
Бразилець потужним дальнім ударом увігнав м'яч під штангу.
Здавалося, все закінчиться мирно, але гості вирвали вольову перемогу. На останній хвилині Зубков ударом головою приніс харків'янам три очки.
Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Кулаков (3) – Марлісон (72), Зубков (90)
Після поразки Маріуполь залишається на останньому місці в Прем'єр-лізі. Металіст тримається в середині турнірної таблиці.
Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1.
Турнірна таблиця УПЛ
1
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті
29
Пропущені
6
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
10
8
2
0
25
2
23
26
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті
19
Пропущені
7
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
4
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті
23
Пропущені
15
Різниця
8
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті
14
Пропущені
12
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
Н
7
11
5
1
5
11
14
-3
16
Забиті
11
Пропущені
14
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
8
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті
13
Пропущені
16
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті
7
Пропущені
14
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті
6
Пропущені
15
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті
11
Пропущені
24
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
Н
16
11
1
1
9
13
27
-14
4
Забиті
13
Пропущені
27
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В