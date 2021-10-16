Львов – Динамо: онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 16 октября, продолжатся поединки 11-го тура чемпионата Украины – Львов принимает Динамо. Следите за матчем в нашем онлайне
Поединок пройдет на "Арене Львов" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видео голов и описанием всех ключевых моментов.
ЛЬВОВ – ДИНАМО
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Динамо борется с Шахтером за чемпионский титул. А вот ФК Львов думает, как бы не вылететь в Первую лигу.
Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.
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ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Команды провели 10 матчей и ни разу не было зафиксировано ничьи – девять побед у Динамо, одна – у Львова.
НАСТРОЙ
Футболисты Львова перед матчем с лидером УПЛ устроили гонки на электросамокатах и картинге.
Киевляне также тренировались в хорошем настроении.
БУКМЕКЕРЫ
Аналитики считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.90, на победу Львова – 11.50.
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2". Трансляция начнется в 17:00.
МОЛОДЕЖЬ
Накануне матча взрослых команд состоялся поединок "молодежек". Игра вышла очень боевой. Ничья – 3:3.