Львов – Динамо: онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 16 октября, продолжатся поединки 11-го тура чемпионата Украины – Львов принимает Динамо. Следите за матчем в нашем онлайне

Поединок пройдет на "Арене Львов" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ЛЬВОВ – ДИНАМО

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Динамо борется с Шахтером за чемпионский титул. А вот ФК Львов думает, как бы не вылететь в Первую лигу.

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Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 11 8 2 1 29 6 23 26 Забитые 29 Пропущеные 6 Разница 23 Результаты последних матчей: В Н В В В 2 Динамо Дин 10 8 2 0 25 2 23 26 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: Н В В В В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Заря Зар 11 6 2 3 23 15 8 20 Забитые 23 Пропущеные 15 Разница 8 Результаты последних матчей: П В В В Н 5 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 6 Александрия Але 10 5 3 2 10 7 3 18 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забитые 13 Пропущеные 16 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В Н П 8 Металлист 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забитые 9 Пропущеные 13 Разница -4 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П Н Н 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забитые 12 Пропущеные 25 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П В П

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Команды провели 10 матчей и ни разу не было зафиксировано ничьи – девять побед у Динамо, одна – у Львова.

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НАСТРОЙ

Футболисты Львова перед матчем с лидером УПЛ устроили гонки на электросамокатах и картинге.

Киевляне также тренировались в хорошем настроении.

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БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.90, на победу Львова – 11.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2". Трансляция начнется в 17:00.

МОЛОДЕЖЬ

Накануне матча взрослых команд состоялся поединок "молодежек". Игра вышла очень боевой. Ничья – 3:3.