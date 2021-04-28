Львовская битва УПЛ завершилась мирно

Перенесенный матч 18-го тура между Львовом и Рухом завершился вничью, команды уже четыре матча не проигрывают в чемпионате Украины

Сегодня состоялся перенесенный матч 18-го тура украинской Премьер-лиги – львовское дерби. ФК Львов и Рух продлили свою серию без поражений до четырех матчей.

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Первый мяч влетел в ворота на 23-й минуте после удара Борячука. Но рефери, посмотрев видеоповтор, отменил гол нападающего Руха. И почти сразу же вперед вышел Львов. Эрнест реализовал выход один на один с голкипером гостей.

Рух отыгрался после перерыва. Когда за игру рукой в ворота хозяев был назначен пенальти. Его реализовал Кондраков. А вскоре Львов остался в меньшинстве. После второй желтой карточки поле покинул Михуби.

Но имея на игрока больше, Рух не смог воспользоваться этим преимуществом и выиграть матч.

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Львов – Рух – 1:1

Голы: Эрнест (33) – Кондраков (54)

Удаление: Михуби (57)

Смотрите обзор матча Львов – Рух

Напомним, что сегодня состоялся еще один перенесенный матч – Олимпик выиграл у Зари.

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