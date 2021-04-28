На скорой из Чернигова в Киев: футболист получил жуткую травму в матче УПЛ

Сегодня в рамках перенесенного матча 10-го тура УПЛ Олимпик обыграл Зарю – 2:1. И потерял форварда Ибрагима Каргбо из-за жуткой травмы.
В середине первого тайма голкипер Зари Никола Василь выбежал за мячом за пределы штрафной, где столкнулся с Каргбо. Вратарь получил прямую красную карточку, а футболист не смог продолжить встречу.
Как сообщил после матча главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев, у Каргбо сломаны малая и большая берцовые кости левой ноги. Футболиста на скорой помощи повезли из Чернигова, где проходил матч, сразу в Киев.
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Напомним, что эта победа позволила Олимпику немного отдалиться от зоны вылета, а вот Заря практически потеряла шансы побороться за серебряные медали и место в Лиге чемпионов.
Турнирная таблица: