Львівська битва УПЛ завершилася мирно

Сьогодні відбувся перенесений матч 18-го туру української Прем'єр-ліги – львівське дербі. ФК Львів і Рух продовжили свою серію без поразок до чотирьох матчів.
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Перший м'яч влетів у ворота на 23-й хвилині після удару Борячука. Але рефері, подивившись відеоповтор, скасував гол нападника Руху. І майже відразу ж вперед вийшов Львів. Ернест реалізував вихід один на один з голкіпером гостей.
Рух відігрався після перерви. Коли за гру рукою у ворота господарів було призначено пенальті. Його реалізував Кондраков. А згодом Львів залишився в меншості. Після другої жовтої картки поле покинув Міхубі.
Але маючи на гравця більше, Рух не зміг скористатися цією перевагою і виграти матч.
Львів – Рух – 1:1
Голи: Ернест (33) – Кондраков (54)
Вилучення: Міхубі (57)
Дивіться огляд матчу Львів – Рух
Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один перенесений матч – Олімпік виграв у Зорі.
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