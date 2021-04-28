Львівська битва УПЛ завершилася мирно

Перенесений матч 18-го туру між Львовом і Рухом завершився внічию, команди вже чотири матчі не програють в чемпіонаті України

Сьогодні відбувся перенесений матч 18-го туру української Прем'єр-ліги – львівське дербі. ФК Львів і Рух продовжили свою серію без поразок до чотирьох матчів.

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Перший м'яч влетів у ворота на 23-й хвилині після удару Борячука. Але рефері, подивившись відеоповтор, скасував гол нападника Руху. І майже відразу ж вперед вийшов Львів. Ернест реалізував вихід один на один з голкіпером гостей.

Рух відігрався після перерви. Коли за гру рукою у ворота господарів було призначено пенальті. Його реалізував Кондраков. А згодом Львів залишився в меншості. Після другої жовтої картки поле покинув Міхубі.

Але маючи на гравця більше, Рух не зміг скористатися цією перевагою і виграти матч.

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Львів – Рух – 1:1

Голи: Ернест (33) – Кондраков (54)

Вилучення: Міхубі (57)

Дивіться огляд матчу Львів – Рух

Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один перенесений матч – Олімпік виграв у Зорі.

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