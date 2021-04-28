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Львівська битва УПЛ завершилася мирно

28 квітня, 21:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Перенесений матч 18-го туру між Львовом і Рухом завершився внічию, команди вже чотири матчі не програють в чемпіонаті України

Сьогодні відбувся перенесений матч 18-го туру української Прем'єр-ліги – львівське дербі. ФК Львів і Рух продовжили свою серію без поразок до чотирьох матчів.

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Перший м'яч влетів у ворота на 23-й хвилині після удару Борячука. Але рефері, подивившись відеоповтор, скасував гол нападника Руху. І майже відразу ж вперед вийшов Львів. Ернест реалізував вихід один на один з голкіпером гостей.

Рух відігрався після перерви. Коли за гру рукою у ворота господарів було призначено пенальті. Його реалізував Кондраков. А згодом Львів залишився в меншості. Після другої жовтої картки поле покинув Міхубі.

Але маючи на гравця більше, Рух не зміг скористатися цією перевагою і виграти матч.

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Львів – Рух – 1:1
Голи: Ернест (33) – Кондраков (54)
Вилучення: Міхубі (57)

Дивіться огляд матчу Львів – Рух

Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один перенесений матч – Олімпік виграв у Зорі.

Турнірна таблиця

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забиті 21
Пропущені 37
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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