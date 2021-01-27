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Легионер "Динамо" получил в Киеве курьезную травму

27 января, 19:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мохаммед Кадири из Ганы поскользнулся на снегу, но уже восстановился

В ближайшую пятницу киевское "Динамо" отправится на второй тренировочный сбор этой зимой. После занятий в Эмиратах лидеры чемпионата Украины несколько дней побыли дома и теперь полетят в Турцию. Присоединится к команде и 24-летний полузащитник Адбул Мохаммед Кадири, который пропустил первый сбор. Как оказалось, по необычной причине. Напомним, российский клуб вернул киевскому "Динамо" забракованного легионера.

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Представитель африканской державы Гана в Украине поскользнулся на снегу и подвернул ногу, пишет сайт Meta-ratings.

Из-за этого он и не летал с командой в Дубай. Тогда как были предположения, что "Динамо" снова отдаст его в аренду. Однако Кадири уже восстановился и готов к занятиям в общей группе. Правда, в списке футболистов первой команды на официальном сайте "бело-голубых" его до сих пор нет.

На сборах в Турции киевляне сыграют пять контрольных матчей. Первый из них – уже 30 января с болгарским "Лудогорцем", который не проиграл "Шахтеру".

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Александр Хацкевич представил новичков "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Читайте также:"Динамо" сыграет с "Барселоной" в Юношеской Лиге УЕФА.

Вспомним, как "Динамо" играло с "Ювентусом" в Лиге чемпионов:

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Гана снег футбол травма сборы Динамо Киев Мохаммед Кадири
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