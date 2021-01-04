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Российский клуб вернет киевскому "Динамо" забракованного легионера

4 января, 23:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ганский полузащитник Абдул Мохаммед Кадири приедет в Украину из Тулы

Еще один футболист возвращается в "Динамо" из аренды. На этот раз в коллектив Мирчи Луческу вольется 24-летний ганец Мохаммед Кадири. Напомним, в сентябре Кадири перешел из "Динамо" в "Арсенал" на правах аренды. Договор был рассчитан на сезон 2020/2021, но российский клуб воспользовался опцией, которая позволяет досрочно прервать аренду зимой. Похоже, что-то пошло не так.

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Об этом сообщило издание "Спорт-экспресс".

В чемпионате России тульский "Арсенал" занимает 14-е место из 16 команд, набрав 14 очков в 19 матчах. Кадири играл в 13 поединках и забил два мяча.

Интересно, что в "Динамо" Абдул Мохаммед пришел летом 2019 года именно из Тулы. Подписал контракт на четыре года, отыграл сезон 2019/2020 при Хацкевиче и Михайличенко, после чего снова вернулся в Россию. Также он вызывался в сборную Ганы. Пока что на официальном сайте украинского клуба полузащитника нет в списке игроков команды.

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Вспомним, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" в Лиге чемпионов:

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футбол Динамо Киев Арсенал Тула трансфер Мохаммед Кадири Абдул Кадири
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