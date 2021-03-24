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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Кобин ушел в отставку с поста главного тренера "Миная". Спасать Милевского и Ко будут другие

24 марта, 12:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Специалист вывел команду в Премьер-лигу, где она остается аутсайдером

Сегодня одна из худших команд чемпионата Украины по футболу осталась без главного тренера. 35-летний Василий Кобин подал в отставку с поста рулевого в закарпатском "Минае". Случилось это после встречи бывшего игрока "Карпат", "Металлиста" и "Шахтера" с президентом клуба Валерием Пересоляком.

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Об этом сообщил официальный сайт "Миная".

Недавно "Ингулец" обыграл "Минай" в битве аутсайдеров чемпионата Украины.

Как пишут, сотрудничество прервали по соглашению сторон. Имя нового наставника пока не сообщают. Кобин во главе команды провел 55 матчей, выиграл с ней чемпионат в Первой лиге, вывел в полуфинал Кубка страны.

Правда, нынче закарпатский коллектив занимает 13-е, предпоследнее место в Премьер-лиге, несмотря на приход зимой Артема Милевского. "Минай" опережает львовский "Рух" всего на одно очко.

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Артем Милевский теперь в команде Василия Кобина

Артем Милевский теперь в команде Василия Кобина / Фото: Instagram

Тем временем стало известно, что Милевский уходит из футбола после сезона-2020/2021. Его нынешний клуб станет для 36-летнего форварда последним в карьере.

Смотрите, как "Минай" обыгрывал "Олимпик" в конце февраля:

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