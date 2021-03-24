Кобін пішов у відставку з поста головного тренера "Миная". Рятувати Мілевського і Ко будуть інші

Сьогодні одна з найгірших команд чемпіонату України з футболу залишилася без головного тренера. 35-річний Василь Кобін подав у відставку з поста кермового в закарпатському "Минаї". Сталося це після зустрічі колишнього гравця "Карпат", "Металіста" і "Шахтаря" з президентом клубу Валерієм Пересоляком.
Про це повідомив офіційний сайт "Миная".
Нещодавно "Інгулець" обіграв "Минай" у битві аутсайдерів чемпіонату України.
Як пишуть, співпрацю перервали за угодою сторін. Ім'я нового наставника поки що не повідомляють. Кобін на чолі команди провів 55 матчів, виграв з нею чемпіонат у Першій лізі, вивів у півфінал Кубку країни.
Правда, нині закарпатський колектив посідає 13-те, передостаннє місце в Прем'єр-лізі, незважаючи на прихід взимку Артема Мілевського. "Минай" випереджає львівський "Рух" всього на одне очко.
Тим часом стало відомо, що Мілевський завершує кар'єру після сезону-2020/2021. Його нинішній клуб стане для 36-річного форварда останнім у кар'єрі.
Дивіться, як "Минай" обігравав "Олімпік" наприкінці лютого:
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