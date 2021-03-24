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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Кобін пішов у відставку з поста головного тренера "Миная". Рятувати Мілевського і Ко будуть інші

24 березня, 12:13

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Спеціаліст вивів команду в Прем'єр-лігу, де вона залишається аутсайдером

Сьогодні одна з найгірших команд чемпіонату України з футболу залишилася без головного тренера. 35-річний Василь Кобін подав у відставку з поста кермового в закарпатському "Минаї". Сталося це після зустрічі колишнього гравця "Карпат", "Металіста" і "Шахтаря" з президентом клубу Валерієм Пересоляком.

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Про це повідомив офіційний сайт "Миная".

Нещодавно "Інгулець" обіграв "Минай" у битві аутсайдерів чемпіонату України.

Як пишуть, співпрацю перервали за угодою сторін. Ім'я нового наставника поки що не повідомляють. Кобін на чолі команди провів 55 матчів, виграв з нею чемпіонат у Першій лізі, вивів у півфінал Кубку країни.

Правда, нині закарпатський колектив посідає 13-те, передостаннє місце в Прем'єр-лізі, незважаючи на прихід взимку Артема Мілевського. "Минай" випереджає львівський "Рух" всього на одне очко.

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Артем Мілевський тепер в команді Василя Кобіна

Артем Мілевський тепер в команді Василя Кобіна / Фото: Instagram

Тим часом стало відомо, що Мілевський завершує кар'єру після сезону-2020/2021. Його нинішній клуб стане для 36-річного форварда останнім у кар'єрі.

Дивіться, як "Минай" обігравав "Олімпік" наприкінці лютого:

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