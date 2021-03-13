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"Ингулец" обыграл "Минай" в битве аутсайдеров чемпионата Украины: видео пенальти и решающего гола

13 марта, 16:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кобину пришлось пожертвовать Милевским уже в первом тайме

Закарпатский "Минай" потерпел поражение от "Ингульца" в стартовом матче 18-го тура чемпионата Украины и не смог покинуть зону вылета.

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Ключевой в матче стала 25-я минута встречи – Даниил Карась в собственной штрафной завалил Нику Ситчинаву. Арбитр назначил пенальти и показал игроку "Миная" желтую карточку, но для него она уже была второй в матче, поэтому досматривать поединок он отправился в раздевалку.

Следом за этим Василий Кобин внес коррективы в игру команды, заменив Артема Милевского, который проводит свои последние матчи в карьере. Тем не менее даже быстрые замены не позволили хозяевам поля спасти игру.

"Минай" – "Ингулец" – 0:1
Гол: Бартулович (27, пен)

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"Минай": Попович, Маембе (Бойко, 57), Ковтун (Петрусенко, 32), Карась, Кныш, Кожанов (Хахлев, 57), Пыняшко, Ткачук, Милевский (Снижко, 32), Нуриев, Шиндер (Ахмедзаде, 68).

"Ингулец": Малыш, Балан, Квасный, Бен-Салем, Ковалев, Щедрый (Синегуб, 90), Запорожец, Бартулович (Мкомола, 72), Шишка, Кучеренко (Чайковский, 72), Сичинава.

Предупреждения: Шиндер (7), Ковтун (12), Кучеренко (13), Карась (19), Чайковский (86), Щедрый (90).

Удаление: Карась (25).

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Источник: Сегодня|Спорт

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